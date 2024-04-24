Canına kıymak için direğe çıkan adam, polisin tek hareketiyle kurtuldu
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Çorum'da intihar etmek için aydınlatma direğine çıkan 58 yaşındaki adamı, itfaiye aracının sepetine çıkan polis memuru belinden kavrayarak kurtardı.
Kale Mahallesi Kale 1. Sokak'ta alkollü olduğu öğrenilen İ.K. (58) sokak üzerindeki aydınlatma direğine çıktı. İ.K.'yi direkte gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Çorum Belediyesi itfaiye ekibi, 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi.
BİR ANDA HAREKETE GEÇTİ
Polis ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemi alınırken, bu sırada itfaiye aracının sepetine çıkan bir polis memuru, şahsın dalgınlığını fırsat bilerek İ.K.'yi belinden tutarak sepet içerisine çekti. Aşağıya indirilen şahıs olay yerindeki tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı