Cevahir AVM'de 1 haftada ikinci intihar vakası! Genç kadın 5. kattan atladı

İstanbul'daki Cevahir AVM'de Cansın Mayuk isimli kadın 5. kattaki korkulukları aşarak atladı. Olay yerinde hayatını kaybeden kadının daha önce de intihar teşebbüsünde bulunduğu öğrenildi. Geçtiğimiz salı günü yine aynı alıveriş merkezinde bir şahıs yaşamına son vermişti.

İstanbul Cevahir Alışveriş Merkezi'nde akşam saat 22.00 sıralarında meydana gelen korkunç olayda edinilen bilgiye göre 32 yaşındaki Cansın Mayuk isimli kadın 5. kattaki korkuluklardan atladı.

Alışveriş merkezinin zeminine düşen kadın, olay yerinde Olayı gören vatandaşlar panikle kadının başına toplandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

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DAHA ÖNCE DE İNTİHAR GİRİŞİMİ OLMUŞ

Sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemenin ardından şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Cansın Mayuk'un daha önceden de canına kıyma teşebbüsünde bulunduğuna dair kaydı olduğu öğrenildi.

BİR HAFTADA İKİ İNTİHAR VAKASI

Geçtiğimiz salı günü yine Cevahir Alışveriş Merkezi'nde bir şahıs yaşamına son vermişti. Yaşanan bu olay neticesinde son bir haftada benzer bir durum ikinci kez meydana geldi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından polis olayla ilgili inceleme başlattı.