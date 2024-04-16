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Haberler > Gündem > Şişli'de AVM'de intihar! Ekipler sevk edildi

Şişli'de AVM'de intihar! Ekipler sevk edildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Şişli'deki ünlü AVM'de bir vatandaşın intihar ettiğine dair görüntüler sosyal medyada yayıldı. İhbar sonrası çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Şişli'deki ünlü AVM'de sabah saatlerinde bir vatandaşın intihar ettiği öğrenildi. Sosyal medyaya düşen görüntüler gündem oldu. 

Görüntülerde AVM'nin orta yerinde yerde kanlar içinde yatan bir kişi görülüyor.

Güvenlik görevlilerinin ihbarı sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken, yerde hareketsiz şekilde yatan kişinin hayatını kaybedip etmediğine yönelik herhangi bir resmi açıklama gelmedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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