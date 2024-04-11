Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç intihar girişiminde bulundu

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 11 Nisan 2024 22:12 - Güncelleme: 11 Nisan 2024 22:18 - Güncelleme:

Magazin Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Ünlü futbolcu Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile canına kıyacağını söylemesinin ardından intihara kalkıştı. Sarnıç’ın tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.