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Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç intihar girişiminde bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç intihar girişiminde bulundu

Magazin Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ünlü futbolcu Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile canına kıyacağını söylemesinin ardından intihara kalkıştı. Sarnıç’ın tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Eski milli futbolcu Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç, bugün Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi’nde bulunan evinde çektiği ve sosyal medya hesabından paylaştığı videoda intihar edeceğini söyledi.

İLAÇ İÇMİŞ

İhbar üzerine ikamete giden polis ekipleri, Yağmur Sarnıç’ın fazla antidepresan ilacı kullanarak intihara kalkıştığını belirledi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Sarnıç, tedbir amacıyla Beylikdüzü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Yağmur Sarnıç’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken olayla ilgili polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

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Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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