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Çorum'da 14 yaşındaki çocuk intihar girişiminde bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Çorum&#039;da 14 yaşındaki çocuk intihar girişiminde bulundu

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çorum'da 14 yaşındaki kız çocuğu, üstten geçitten atlayarak intihar girişiminde bulundu. Vücudunda kırıklar meydana gelen kız çocuğu tedavi altına alındı. 

Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen olayda, 14 yaşındaki Berra G. isimli genç kız, öğle saatlerinde Çorum Caddesi Sakarya Ortaokulunun önünde bulunan üst geçitten atlayarak intihar etmek istedi.

İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık, polis ekipleri sevk edildi. Üst geçidin korkuluklarının üzerine çıkan genç kız ekipler olay yerine gelmeden kendisini boşluğa bıraktı.

Çorum'da 14 yaşındaki çocuk intihar girişiminde bulundu - 1. Resim

TEDAVİ ALTINA ALINDI

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç kız ambulans ile Alaca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Belinde kırıklar olduğu tespit edilen genç kız burada yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Çorum'da 14 yaşındaki çocuk intihar girişiminde bulundu - 2. Resim

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Diğer taraftan genç kız atlarken trafik yoğunluğunun yaşandı caddeden araba geçmemesi şans olarak yorumlanırken, genç kızın intihar girişimi güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Polis ekipleri tedavisi süren genç kızın neden intihar etmek istediğini araştırılıyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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