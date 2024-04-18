Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı ile görüşemediğini iddia eden şahıs intihara kalkıştı

Kastamonu’da Belediye Başkanı Hasan Baltacı ile görüşemediğini öne süren şahıs, parti binasında intihara kalkıştı. Şahıs polis ekiplerinin ikna etmesiyle balkondan indi.

Kastamonu’da Belediye Başkanı Hasan Baltacı ile görüşmek için Kastamonu Belediyesine giden İ.K., belediye başkanı ile görüşemediğini iddia ederek, CHP Kastamonu İl Başkanlığına gitti.

CANINA KIYMAYA KALKTI

Burada da yetkililerle görüşemeyen İ.K., parti binasında intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin ikna çabalarının ardından İ.K., çıktığı balkondan indirildi.