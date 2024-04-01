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Haberler > Politika > Kastamonu'da 35 yıl sonra bir ilk! Sandıktan CHP çıktı

Kastamonu'da 35 yıl sonra bir ilk! Sandıktan CHP çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kastamonu&#039;da 35 yıl sonra bir ilk! Sandıktan CHP çıktı

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milliyetçi Hareket Partisi'nin yönetiminde olan Kastamonu'da sürpriz sonuç çıktı. Kentin yönetimi Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti. Bu sonuçla birlikte 35 yıl sonra kentte yönetim CHP'ye geçmiş oldu.

2019 yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) kazandığı Kastamonu'da sürpriz sonuç çıktı.

Kesin olmayan sonuçlara göre; Kastamonu Belediye Başkanlığı Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti. Bu sonuçla birlikte 1989-1994 yılları arasında görev yapmış olan Faruk Nuhoğlu'nun ardından ilk kez Kastamonu'da yönetim CHP'ye geçti.

Sonuçlara göre; Cumhuriyet Halk Partisi adayı Hasan Baltacı yüzde 48,40 oy oranı ile birinci sırada. İkinci sırada ise AK Parti adayı Tahsin Babaş bulunuyor. Onları takip eden isimler ise Milliyetçi Hareket Partisi adayı Yüksel Aydın ve Yeniden Refah Partisi adayı Metin Topaloğlu oldu.

HASAN BALTACI KİMDİR?

Hasan Baltacı, 1978 yılında Sinop'un Boyabat ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamlayan Baltacı, Afyon Kocatepe Üniversitesi Uşak Mühendislik Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi Bölümünü bitirdi.

Aile şirketinde çalışan, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Kastamonu Temsilciliği görevini yürüten, CHP Kastamonu İl Başkanlığı görevinde bulunan Baltacı, 2018 ve 2023 yıllarında 27 ve 28. dönem CHP Kastamonu Milletvekili seçildi.

CHP'den Kastamonu Belediye Başkanlığına aday gösterilen Baltacı, evli ve 1 çocuk babasıdır.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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