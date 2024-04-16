Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Kastamonu, Çankırı ve Sinop'a yapılacak turlar için seyahat acentelerine para ödeyecek. Peki, 3 milyon TL turizm desteği nasıl alınır? Kastamonu, Çankırı ve Sinop'a yapılacak turistik turlara 3 milyon lira destek şartları neler? İşte Batı Karadeniz'i Keşfet Programı detayları...

Kastamonu, Çankırı ve Sinop'a yapılacak turistik turlara 3 milyon lira destek verilecek. Detaylar ise belli oldu. Peki, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı KUZKA tarafından hayata geçirilen Batı Karadeniz'i Keşfet Alternatif Destek Programı şartları neler? 3 milyon TL turizm desteği kimlere verilecek, nasıl alınır?

Turizm sektörü gelirlerinin artırılmasını amaçlayan program kapsamında Kastamonu, Çankırı ve Sinop'a yapılacak turlara 3 milyon lira para ödenecek.

BATI KARADENİZ'İ KEŞFET PROGRAMI DETAYLARI

Destek bütçesi 3 milyon lira olan programdan acentelere, 2 gece konaklamalı paket için tur başına azami 20 bin lira, 3 gece konaklamalı paket için ise tur başına 36 bin lira mali destek sağlanacak.

TURİZM DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK?

Bu desteklerden Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen A Grubu Seyahat Acentesi İşletme Belgesi'ne sahip seyahat acenteleri yararlanabilecek.

Özel Karaelmas Ekspresi ile entegre 1 gece konaklamalı yapılacak gezi paketleri için kişi başına verilecek destek tutarı 500 lira olacak.

Turistik Tuz Ekspresi için kişi başına ise sağlanacak destek tutarı 750 lira olarak belirlenirken, Özel Karaelmas Ekspresi için ise kişi başına 250 lira destek sağlanacak.

TURİZM DESTEĞİ SON BAŞVURU TARİHİ

Turlar 15 Nisan-30 Kasım 2024 tarihleri arasında düzenlenecek. Başvurular için son tarih 31 Ekim 2024, Perşembe Saat 23.59 olacak.

Başvuruları "www.kuzka.gov.tr" kurumsal internet sitesinden yapabilirsiniz.