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47'nci yıldır kutlanan Türkiye Turizm Haftası!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
47&#039;nci yıldır kutlanan Türkiye Turizm Haftası!

Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

1977 yılından itibaren önce Mart ayının ikinci haftası kutlanan "Turizm Haftası" havaların soğuk olmasından dolayı 1983'te 15-22 Nisan tarihlerine alındı. Her yıl bakanlık, belediyeler ve özel kuruluşlar tarafından festivaller ve faaliyetlerle kutlanıyor.

Bu haftada Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlarla birlikte turizm şuuru geliştirmek; iç turizmi canlandırmak, halkın turizm hareketlerine katılmasını sağlamak, turizm ve kültür değerlerini tanıtmak hedefleniyor.

HEDEFLERİMİZ BÜYÜK

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Turizmimizin bugünlere ulaşmasında sektör paydaşlarımızın emekleri çok büyük. Sektörümüzle omuz omuza çok çok daha büyük hedeflere ulaşacağız." ifadeleriyle turizm haftasını kutladı. 

Ersoy, sosyal medya hesabından Türkiye'nin turizm sektörünün her geçen yıl gelişip büyüdüğünü ve gönül köprüleri kurmaya devam ettiğini vurguladı.

Eşsiz tarihi ve kültürel mirasıyla dünyayı büyüleyen Türkiye'nin turizmde her geçen yıl kırdığı yeni rekorlarla büyük başarılara imza attığını ifade eden Ersoy, şunları kaydetti:

"Turizmimizin bugünlere ulaşmasında sektör paydaşlarımızın emekleri çok büyük. Sektörümüzle omuz omuza çok çok daha büyük hedeflere ulaşacağız. Ülkemiz turizmine emek veren herkesin Turizm Haftası'nı en içten dileklerimle kutluyorum." dedi.

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 KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ TURİZMİ HAREKETLENDİRİYOR 

Turizmin geliştirilmesi adına bakanlık tarafından organize edilen "Kültür Yolu Festivali" Adana'da yüzbinlerce katılımla rekor bir hareketlenme oluşturdu.

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Turizm Haftası boyunca da festivali faaliyetleri şehir şehir devam edecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı Adana Portakal Çiçeği Karnavalı'ndan festivalin ilk günlerindeki faaliyetleri tanıtan bir video yayınladı.

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Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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