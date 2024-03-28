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Türkiye turizmde 2024'e damga vuracak... Parametreler lehimize! İlk kez İspanya'nın önüne geçtik

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Türkiye turizmde 2024&#039;e damga vuracak... Parametreler lehimize! İlk kez İspanya&#039;nın önüne geçtik

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Turizmde 2024 yılı beklentileri açıklandı. Sonuçlarda dikkat çeken veriler yer aldı. Buna göre Türkiye tarihinde ilk defa erken rezervasyonda İspanya'nın önüne geçti. Uzmanlar, Türkiye'nin 2024'te turizm sektörüne damga vuracağı görüşünde.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, turizmde 2024 yılına ilişkin beklentileri açıkladı.

Kavaloğlu, “WORLD Travel Market, Utrecht Fuarı’ndaki sinyaller son derece olumluydu. EMITT’te de aynı olumlu hava vardı. Berlin fuarına gittik ve durum orada tamamen şekillendi. Ve biz tarihimizde ilk defa erken rezervasyonlarda İspanya’nın önüne geçtik. Mart ayı itibarıyla yaklaşık 1,5 milyon Alman, Antalya’da tatil yapmak için erken rezervasyon yaptırdı. Bu çok önemli bir veri. İngiltere pazarı da çok iyi gidiyor. Eğer Rusya-Ukrayna savaşı sona ermezse bu sene Alman tatilciler Rusları geçebilir” dedi.

Türkiye turizmde 2024'e damga vuracak... Parametreler lehimize! İlk kez İspanya'nın önüne geçtik - 1. Resim

Antalya’ya gelen turist sayısının bu yıl yeni bir rekor kırabileceğini vurgulayan Kavaloğlu, “Ana pazar sıralamasında birinci sırada Almanlar ikinci sırada Ruslar yer alır. Üçüncü pazar yine İngiltere olacak ve İngilizler bu yıl 1,5 milyon kişiyi bulacaktır. Totalde ise Antalya bu yıl 17 milyon turist bandını geçer. İsrail turizm pazarı da bizim ilk 10 pazarımız içindeydi ancak bölgede yaşananlar nedeniyle İsrail turizm pazarını tamamen yok sayıyoruz” diye konuştu.

'NEDEN FESTİVALLER ÜLKESİ OLMAYALIM?'

Kavaloğlu, turizmde yeni planları ise şöyle anlattı:

“Şimdi TÜBİTAK ile ‘astro turizm’i konuşuyoruz. Turist Antalya’ya gelecek hem tatil yapacak hem de gökyüzü hareketlerini izleyecek. Bu coğrafyada buna çok uygun alanlar var. Mesela vegan grupları ağırlayacağız. Onlara göre menüler hazırlayacağız. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın hazırladığı festivaller çok etkili ve içi dolu. Çok kısa sürede bu festivaller için ülkemize gelen turistleri ağırlayacağız. Süreci doğru şekilde yönetirsek neden festivaller ülkesi olmayalım?”

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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