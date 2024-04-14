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Portakal Çiçeği Karnavalı Adana'yı ayağa kaldırdı! Kültür Yolu Festivali'ne rekor katılım

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Portakal Çiçeği Karnavalı Adana&#039;yı ayağa kaldırdı! Kültür Yolu Festivali&#039;ne rekor katılım

Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, çerçevesinde Adana’da yapılan “Portakal Çiçeği Karnavalı” rekor katılımla başladı. Merkez Park’ta gerçekleşen Fatma Turgut konserine 200 bin kişi katıldı, parkta kurulan çocuk köyünde 30 bin çocuk ailesiyle eğlendi.

10 Kasım’a kadar 16 farklı şehirde, sekiz aya yayılmış bir kültür-sanat maratonuyla Türkiye’ye adeta bir festival iklimi yaşatacak olan Türkiye Kültür Yolu Festivalinin Adana ayağı olan “Portakal Çiçeği Karnavalında” ilk gününde rekor kırdı.

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Bu yıl ilk kez Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamına alınan, Portakal Çiçeği Karnavalı’nın açılışı binlerce kişiyi bir araya getirdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımı ile Adana Müze kompleksinde gerçekleşen açılış töreni ardından Adana’da festival başladı. Adana Merkez Park’ta gerçekleşen Fatma Turgut konserine 200 bin kişi katıldı.

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Hayranları Fatma Turgut’un şarkıları eşliğinde eğlendi. Merkez Park çocuk etkinlik alanında kurulan Çocuk Köyü’nde ise gün boyu gerçekleşen etkinliklerde 30 bin çocuk ailesiyle festival coşkusunu yaşadı.

Portakal Çiçeği Karnavalı Adana'yı ayağa kaldırdı! Kültür Yolu Festivali'ne rekor katılım - 1. Resim

Adana Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan “Gelenekten Gelen İlham” Koleksiyonu Defilesi, Adana Müzesi'nin tarihi atmosferinde moda severlerle buluştu. 

Portakal Çiçeği Karnavalı Adana'yı ayağa kaldırdı! Kültür Yolu Festivali'ne rekor katılım - 2. Resim

Çiğdem Tunç'un sunuculuğunu üstlendiği ve Banu Noyan'ın koreografisini hazırladığı bu özel defile, Demet Şener'in de aralarında bulunduğu 20 kadın ve erkek modelin, 1400 ile 1650 yılları arasındaki dönemi yansıtan, tamamı el emeği göz nuru 30 özel kostümü podyumda sergilendi. Sokaklar coşkuyla dolup taştı. Karnavalın ikinci gününde de aynı coşku devam ediyor.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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