İntegral konusu yeni müfredattan kaldırıldı

Yeni müfredat taslağının yayınlanması ile birlikte vatandaşlar ve öğrenciler tarafından integral kalktı mı sorusu oldukça merak konusu haline geldi. İntegral kaldırıldı mı? Yeni müfredata dair tüm detaylar şu şekilde...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) uzun bir süredir beklenen yeni müfredat taslağını yayınladı. Özellikle matematik derslerinde yapılan değişiklikler, öğrenciler ve eğitimciler tarafından merakla beklenen konular arasında yer aldı. Yeni müfredat, tüm öğretim kademelerinde zorunlu derslere ait "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adı altında kamuoyunun görüşüne sunuldu. Müfredat taslağı için internet sitesi üzerinden bir hafta boyunca görüş bildirme süreci başlatıldı. Detaylar şöyle...

İNTEGRAL KALKTI MI?

Yeni müfredat taslağı, 1 hafta boyunca askıda kalacak olup, öneri ve görüşlerin yoğun şekilde gelmesi halinde sürenin uzatılabileceği belirtildi. Özellikle matematik derslerindeki değişiklikler, akademisyenler ve öğretmenlerin katılımıyla titizlikle hazırlandı. Bu değişiklikler arasında en çok merak edilen konulardan biri ise integral kavramının müfredattan çıkarılıp çıkarılmadığıydı.

MEB’in yeni matematik müfredatında integral kavramının yer alıp almadığına dair yapılan değerlendirmeler sonucunda, integral kavramına sınırlı bir yer verildiği görüldü. Müfredatta, limit ve türev kavramlarına daha fazla vurgu yapılarak integral kavramının işlenmediği belirtildi. Limit ve türev kavramlarının daha kapsamlı bir şekilde ele alındığı, integral kavramının ise mevcut içerikler arasında yer almadığı ifade edildi.

YENİ MÜFREDAT KAMUOYU İLE PAYLAŞILDI

Yeni müfredat taslağı, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adıyla kamuoyunun görüşüne açıldı. Bakanlık, müfredat hazırlık sürecinde akademisyenler, öğretmenler ve diğer eğitim paydaşlarının katılımıyla geniş kapsamlı çalışmalar yürüttü. Gelen görüşler ve yapılan analizler doğrultusunda titiz bir çalışma yürütüldü ve yeni müfredatın oluşturulmasında büyük emek harcandı.

MEB, yeni müfredat taslağının kamuoyunun görüş ve önerilerine açık olduğunu belirtirken, bu sürecin katılımcı bir şekilde ilerlediğini vurguladı. Müfredatın hazırlanmasında büyük emeği geçen akademisyenler, öğretmenler ve eğitim paydaşlarına teşekkür edilerek, yeni müfredatın eğitim kalitesine olumlu katkı sağlaması umuluyor.