Yeni müfredat istişarelerle belirlenecek, taslak bugün açıklanıyor,

Bakan Tekin: Evrensel, uluslararası modellerden yararlanarak kendi değerlerimizi de sistemin içerisine yerleştirerek yeni müfredat için özgün bir model üretmeye çaba sarf ettik. “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” adını taşıyan yeni müfredatla ilgili görüş ve öneriler “https://gorusoneri.meb.gov.tr/” adresinden paylaşılabilecek. Plan bir hafta askıda kalacak.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni müfredat taslağının bugün öğleden sonra kamuoyuyla paylaşılmak üzere askıya çıkarılacağını bildirdi. Tekin, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” adını taşıyan yeni müfredatla ilgili görüş ve önerilerin “https://gorusoneri.meb.gov.tr/” adresinden paylaşılabileceğini ifade etti. ‘Bu ülkenin eğitim öğretim süreçlerine katkı vermek istiyorum’ diyen her kim varsa üniversiteler, akademisyenler, sivil toplum örgütleri, sendikalar, eğitim alanında çalışan kuruluşlar, siyasetçiler, bürokratlar ve herkesi taslakla ilgili görüş ve öneri paylaşmaya çağıran Tekin, müfredatın ne kadar süreyle askıda kalacağına dair soru üzerine, “Planımız bir hafta. Öneri ve görüşler, eğer yoğun bir şekilde gelmeye devam ederse süreyi uzatabiliriz” ifadesini kullandı. Müfredat çalışmalarının ana ekseninin, özüne, değerlerine bağlı ama dünyadaki örnekleriyle rekabet edebilen çocukların kendi hayallerini geliştirebilmeleri olduğunu belirrten Bakan “Önümüzdeki yüzyılı, ‘Türkiye Yüzyılı’ hâline dönüştürmek için çocuklardan hayal kurabilmelerini arzu ediyoruz. Müfredatımız dolayısıyla bu iki eksene oturuyor.. Yeni müfredatın ismini bu sebeplerle ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ olarak tanımladık. Evrensel, uluslararası modellerden yararlanarak kendi değerlerimizi de sistemin içerisine yerleştirerek özgün bir model üretmeye çaba sarf ettik” diye konuştu.

10 YILLIK ÇALIŞMANIN ÜRÜNÜ

Müfredat çalışmalarının başlangıç noktasının uzun yıllar öncesine dayandığını aktaran Tekin, şu ifadeleri kullandı: 2013’ten itibaren başlayıp, bugün geldiğimiz noktada ulaştığımız metinlere bizi ulaştıran çok kapsamlı bir çalışma takvimi var. Müfredat değişikliği olmasına dair 20’nin üzerinde çalıştay düzenlendi. Sadece yaz aylarından itibaren bugüne kadar 1.000’den fazla öğretmen ve akademisyen ile toplantılar yaptık, 260 akademisyen 700’ün üzerinde de öğretmen arkadaşımız bu toplantılara sürekli olarak katıldı. 1.000’in üzerinde arkadaşımız ortak çalıştı. Aynı şekilde bakanlık merkez teşkilatındaki bütün birimler bu konuda bir seferberlik ilan etti.

YENİ MÜFREDATIN ODAK NOKTASI

Bilgiye erişmek değil bilgiyi analiz önemli

“Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” adını taşıyan yeni müfredat çalışmalarının ana odağına ilişkin soru üzerine Bakan Tekin, müfredatların belli takvimler içerisinde revize edilmesinin gerekliliğine işaret etti. Bilgi okuryazarlığı, dijital okuryazarlık, finansal okuryazarlık, görsel okuryazarlık, kültür okuryazarlığı, vatandaşlık okuryazarlığı, veri okuryazarlığı, sürdürülebilirlik okuryazarlığı ve sanat okuryazarlığı olmak üzere 9 okuryazarlık türü belirlediklerini belirten Tekin “Dünyadaki ve ülkedeki gelişmeler, bilgi edinme kaynakları üzerinde yaşanan kolaylıklar, bütün dünyada müfredatın bütün bu süreçlere uygun biçimde yeniden ele alınmasını gerekli kılıyor. Bunu yapmadığınız takdirde hem dünya skalasında mesafe katedememiş hem de ülkedeki çocuklarımızın eğitimi konusunda geri kalmış olursunuz. Burada kastettiğimiz şey, bilgiye erişim konusunda çocuklarımız zaten yeterince kaynağa sahipler ama o edindikleri bilgiyi doğru okuma anlamında çocuklarımıza biz beceri kazandırmak istiyoruz. Olayın temel felsefesi burada. Birinci felsefemiz, eğitim sistemimizin felsefesini bilgiye erişmekten ziyade, beceri kazandırarak eriştikleri bilgiyi analiz edebilecek ve bu hayallerinin gelişmesine katkıda bulunacak hâle getirmek” değerlendirmesinde bulundu. Bakan Tekin, yeni müfredatın gelecek eğitim öğretim yılından itibaren kademeli şekilde uygulanacağını bildirdi.