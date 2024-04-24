Öğretmenlere atama müjdesi! Bakan Tekin tarih verdi

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Türkiye Gazetesi 24 Nisan 2024 18:46 - Güncelleme: 24 Nisan 2024 18:57 - Güncelleme:

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, "Önümüzdeki hafta eğer kabine toplantısı olursa öğretmen atama sayısı açıklanabilir. Biz rakamda uzlaştık. Öğretmen atamaları pazartesi açıklanabilir" dedi.