Öğretmenlere atama müjdesi! Bakan Tekin tarih verdi
Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, "Önümüzdeki hafta eğer kabine toplantısı olursa öğretmen atama sayısı açıklanabilir. Biz rakamda uzlaştık. Öğretmen atamaları pazartesi açıklanabilir" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den son dakika açıklamalar:
- Önümüzdeki hafta eğer kabine toplantısı olursa öğretmen atama sayısı açıklanabilir. Biz rakamda uzlaştık. Öğretmen atamaları pazartesi açıklanabilir.
- Özel okul yöneticileri ve velileri mağdur etmeden bir çözümü önümüzdeki yıldan itibaren hayata geçmesi konusunda uzlaştık.
- 2 Haziran LGS takviminde değişiklik olmayacak.
Ayrıntılar geliyor...
Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi