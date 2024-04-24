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Biden'dan çarpıcı karar! TikTok'u yasaklama tasarısı imzalandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Biden&#039;dan çarpıcı karar! TikTok&#039;u yasaklama tasarısı imzalandı

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Joe Biden, TikTok'un ülkede yasaklanması için hazırlanan karar tasarısını imzaladı. TikTok’un ABD’deki hisselerini devretmesi için ise şirkete 12 ay süre tanındı.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan TikTok ABD'de yasaklanıyor. ABD Başkanı Joe Biden, gün içerisinde yasa tasarısı masasına ulaştığı an onaylayacağını duyurdu.

Biden'dan çarpıcı karar! TikTok'u yasaklama tasarısı imzalandı - 1. Resim

BİDEN İMZALADI, TİKTOK YASAKLANIYOR

ABD Başkanı Joe Biden, TikTok'un ülkede yasaklanması için hazırlanan karar tasarısını imzaladı. TikTok’un ABD’deki hisselerini devretmesi için ise şirkete 12 ay süre tanındı.

Biden'dan çarpıcı karar! TikTok'u yasaklama tasarısı imzalandı - 2. Resim

YASA TASARISI NEYİ KAPSIYOR?

Yasa tasarısına göre, TikTok, ABD'nin onayladığı bir şirkete satılmazsa ABD'de yasaklanacak. TikTok'a şirketi ByteDance'a şirketi devretmesi için 12 ay süre verilecek. 

Biden'dan çarpıcı karar! TikTok'u yasaklama tasarısı imzalandı - 3. Resim

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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