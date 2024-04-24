Biden'dan çarpıcı karar! TikTok'u yasaklama tasarısı imzalandı

ABD Başkanı Joe Biden, TikTok'un ülkede yasaklanması için hazırlanan karar tasarısını imzaladı. TikTok’un ABD’deki hisselerini devretmesi için ise şirkete 12 ay süre tanındı.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan TikTok ABD'de yasaklanıyor. ABD Başkanı Joe Biden, gün içerisinde yasa tasarısı masasına ulaştığı an onaylayacağını duyurdu.

BİDEN İMZALADI, TİKTOK YASAKLANIYOR

ABD Başkanı Joe Biden, TikTok'un ülkede yasaklanması için hazırlanan karar tasarısını imzaladı. TikTok’un ABD’deki hisselerini devretmesi için ise şirkete 12 ay süre tanındı.

YASA TASARISI NEYİ KAPSIYOR?

Yasa tasarısına göre, TikTok, ABD'nin onayladığı bir şirkete satılmazsa ABD'de yasaklanacak. TikTok'a şirketi ByteDance'a şirketi devretmesi için 12 ay süre verilecek.