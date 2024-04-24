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TCMB öncesinde dolar düştü, banka hisseleri yükseldi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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TCMB öncesinde dolar düştü, banka hisseleri yükseldi

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Nisan ayı TCMB faiz kararı toplantısı yarın gerçekleşecek. “Sıkı para politikası vurgusu” beklenen PPK öncesindeki son işlem gününde; dolarda 32,50’ye doğru gerileme yaşandı. Borsa ise banka hisseleri öncülüğünde %0,80 yükselerek 9722 puandan günü tamamladı. Değerli TL stratejisi dövizde yatay hareketliliği desteklerken, rasyonel politikalar borsada banka hisselerine alım getiriyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Piyasalarda hafta ortası işlemler tamamlanırken; TCMB faiz kararı öncesindeki son günde dolarda gerileme, altında yatay seyir ve borsada yükseliş gerçekleşti.

Sabah saatlerinde 32,58 TL seviyesini gören dolar, yarınki TCMB toplantısında “sıkı para politikasında kararlılık vurgusu” beklentilerinin de öne çıkmasıyla birlikte gerilemeye başladı. Akşam saatlerinde dolar 32,52 TL’ye yakın seyrediyor. Döviz bürolarında ise dolar/TL 32,38 – 32,51 alım ve satım aralığında bulunuyor. Bu arada Euro da 34,80 TL’den fiyatlanıyor.

TCMB FAİZ ARTIRACAK MI?

Yarınki Para Politikası Kurulu toplantısında faiz artışı beklenmiyor. TCMB’nin yüzde 50 politika faizi ve +3 puan üst koridor faizini koruyacağı öngörülüyor. Analistler, değerli TL politikası ile birlikte dövize talebin gerilediğini ve kurlarda stabilizasyonun sağlandığını belirtiyor. TL mevduat getirilerinin dolar karşısında bugün çok daha cazip olduğunu aktaran analistler; TCMB’nin, yılın son çeyreğine kadar faiz oranlarında indirime gitmeyeceği yönündeki beklentilere dikkat çekiyor.

BORSA YÜKSELİŞE GEÇTİ

Pazartesi gününü düşüşle kapatan Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi ise; bugünkü işlemleri yüzde 0,80 primle 9722 puandan tamamladı. Rasyonel ekonomi politikalarının desteğiyle birlikte Bankacılık ve Holding sektör hisselerinde yükselişler daha belirgin olarak öne çıkarken; Havacılık sektör hisseleri de yaklaşan yaz ve tatil sezonu öncesinde hareketlenmeye başladı. İş Bankası, Garanti Bankası ve Pegasus Hava Yolları hisselerinde yükseliş yüzde 3,5’i aştı. Sınai sektör hisseleri ise faiz baskısıyla birlikte bugün de vasat bir performans sergiledi.

ALTINDA YATAY GÖRÜNÜM

Bu arada serbest piyasada gram altın fiyatı sabahki seviyelerine yakın yerlerden, 2440 TL’den günü tamamlamaya hazırlanıyor. Kapalıçarşı gram fiyatı ise 2490-2540 TL alım ve satım aralığında bulunuyor. Çeyrek altın akşam saatlerinde 4 bin 143 TL, yarım altın 8 bin 411 TL ve tam altın 16 bin 498 TL’den satılıyor. Küresel piyasalarda ons altında da volatilite azaldı. Bugün yatay görünümle hareket eden ons altında işlemler, akşam saatlerinde yüzde 0,40 primle 2330 dolara yakın seyrediyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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