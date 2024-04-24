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Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım! İşte ekonomistlerin tahminleri 

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım! İşte ekonomistlerin tahminleri 

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. Nisan ayı faiz kararı yarın saat 14.00'de açıklanacak. Piyasalar kararı merakla beklerken, ekonomistler faizin yüzde 50 seviyesinde sabit bırakılmasını bekliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Nisan ayı faiz kararını yarın saat 14.00'te açıklayacak. Milyonlar alınacak kararı merakla bekliyor. Merkez Bankası'nın yapacağı hamle merakla bekleniyor.

GEÇEN AY FAİZ YÜZDE 50'YE ÇIKTI 

Merkez Bankası geçtiğimiz ay sürpriz bir karar almıştı. Herkes faizin sabit kalmasını beklerken, faiz 500 baz puan artırılarak yüzde 50 seviyesine çıkarılmıştı. Böylece alınan kararla birlikte 8 ayda faiz yüzde 8,5'ten yüzde 50'ye gelmiş oldu.

EKONOMİSTLERİN TAHMİNLERİ 

Piyasada bu ayki faiz kararına ilişkin genel beklenti yüzde 50 seviyesinde sabit bırakılması yönünde. İşte TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin ekonomistlerin tahminleri:

AA ANKETİ

AA Finans'ın 25 Nisan Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 oldu.

TCMB ANKETİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını yayımladı. Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 45,82 iken, bu anket döneminde yüzde 51,43 oldu.  TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi 45 iken bu anket döneminde yüzde 50 oldu. 

BLOOMBERG ANKETİ

Bloomberg faiz anketine katılan 27 kurumun beklentisi faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde.Ekonomistlerin yıl sonu faiz beklentisi ise yüzde 45.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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