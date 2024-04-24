Merkez Bankası açıkladı! İşte Türkiye'nin 1 yıl içinde ödemesi gereken dış borç

Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku, Şubat 2024 itibarıyla 2023 yıl sonuna göre yüzde 0,9 oranında azalarak 173,6 milyar dolara geriledi. Bu rakama uzun vadeli olup da vadesine 1 yıl veya daha az kalmış 53,9 milyar dolarlık dış borç da eklenince, önümüzdeki bir yıl içinde ödenmesi gereken dış borçların toplamı 227,5 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 yılı Şubat ayı Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri Gelişmeleri'ni paylaştı. Buna göre Şubat 2024 itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2023 yıl sonuna göre yüzde 0,9 oranında azalarak 173,6 milyar dolar oldu. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku %2,2 oranında artarak 69,9 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku % 4,5 oranında azalarak 57,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmişti.

BANKALARIN KISA VADELİ YURT DIŞI KREDİLERİ ARTTI

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2023 yıl sonuna göre %10,9 oranında artarak 13,9 milyar doları seviyesine çıktı. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı %4,4 oranında azalarak 19,1 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da %1,9 oranında azalışla 20,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre %9,2 oranında artışla 16,5 milyar dolar seviyesine çıktı. Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2023 yıl sonuna göre %4,8 oranında azalarak 51,0 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

KAMU BANKALARININ BORCU ARTTI

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2023 yıl sonuna göre %5,5 oranında artarak 36,4 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu %3,3 oranında azalarak 91,2 milyar dolar oldu.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre %0,2 oranında azalarak 95,4 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar %4,2 oranında azalarak 74,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 2023 yıl sonunda 1,6 milyar dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2024 Şubat sonu itibarıyla 3,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 500 milyon dolar olarak gerçekleşti.

BORCUN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU DÖVİZ CİNSİNDEN

2024 Şubat sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu %51’i dolar, %22,2’si euro, %10,8’i TL ve %16’sı diğer döviz cinslerinden oluştu.

1 YIL İÇİNDE ÖDENMESİ GEREKEN DIŞ BORÇ

2024 Şubat sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 227,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 19,1 milyar dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün %22, Merkez Bankası’nın %20,2, özel sektörün ise %57,8 oranında paya sahip olduğu gözlenmektedir.