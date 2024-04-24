MSB 1915 olaylarına dikkat çekti: Ermeniler tarafından katledilen Türkleri rahmetle anıyoruz
Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 1915'te Ermenilerin Türklere yönelik saldırıları ile ilgili anlamlı bir mesaj yayımladı. MSB'nin paylaşımında, "Ermeniler tarafından katledilen Türkleri rahmetle anıyoruz" sözleri dikkat çekti.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 1915 Ermeni olaylarına ilişkin paylaşımda bulundu. MSB tarafından yapılan açıklamada, "sözde soykırım" iddiaları ile her yıl dünyayı etkisi altına alan Ermenilerin Türklere yönelik gerçekleştirdiği katliama vurgu yapıldı.
"ERMENİLER TARAFINDAN KATLEDİLEN TÜRKLERİ ANIYORUZ"
MSB'nin X sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesaj şöyle:
"Sözde Ermeni Soykırımı" olarak adlandırılan ancak savunmasız ve masum Türklerin hunharca katledildiği olaylarda hayatını kaybedenleri rahmetle anıyoruz.
Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi