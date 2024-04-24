Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > MSB 1915 olaylarına dikkat çekti: Ermeniler tarafından katledilen Türkleri rahmetle anıyoruz

MSB 1915 olaylarına dikkat çekti: Ermeniler tarafından katledilen Türkleri rahmetle anıyoruz

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
MSB 1915 olaylarına dikkat çekti: Ermeniler tarafından katledilen Türkleri rahmetle anıyoruz

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 1915'te Ermenilerin Türklere yönelik saldırıları ile ilgili anlamlı bir mesaj yayımladı. MSB'nin paylaşımında, "Ermeniler tarafından katledilen Türkleri rahmetle anıyoruz" sözleri dikkat çekti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 1915 Ermeni olaylarına ilişkin paylaşımda bulundu. MSB tarafından yapılan açıklamada, "sözde soykırım" iddiaları ile her yıl dünyayı etkisi altına alan Ermenilerin Türklere yönelik gerçekleştirdiği katliama vurgu yapıldı.

"ERMENİLER TARAFINDAN KATLEDİLEN TÜRKLERİ ANIYORUZ"

MSB'nin X sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesaj şöyle:

"Sözde Ermeni Soykırımı" olarak adlandırılan ancak savunmasız ve masum Türklerin hunharca katledildiği olaylarda hayatını kaybedenleri rahmetle anıyoruz.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Demet Akalın kiracısına ateş püskürdü: Sosyal medya ikiye bölündüTürk hakemleri TFF'ye seslendi: 'Yabancı VAR hakemine karşıyız'
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'döner' esprisi salonu kahkahaya boğdu - Gündem'Döner' esprisi tüm salonu kahkahaya boğdu!Terör örgütü PKK'nın Almanya yapılanmasındaki terörist İstanbul'da yakalandı - GündemPKK'nın Almanya yapılanmasındaki terörist yakalandıMSB paylaştı! 6 PKK'lı terörist Irak'ın kuzeyinde vuruldu! - GündemMSB paylaştı! 6 PKK'lı terörist Irak'ın kuzeyinde vuruldu!Marmara Denizi'nde erkek cesedi bulundu! - GündemMarmara Denizi'nde erkek cesedi bulundu!Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İsrail'le ticaret' sorusuna cevap verdi: O iş bitti! - Gündem"İsrail ile ticaretimiz bitti"Kastamonu'da orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor - GündemKastamonu'da orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Sonraki Haber Yükleniyor...