MSB 1915 olaylarına dikkat çekti: Ermeniler tarafından katledilen Türkleri rahmetle anıyoruz

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Türkiye Gazetesi 24 Nisan 2024 17:59 - Güncelleme: 24 Nisan 2024 18:00 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 1915'te Ermenilerin Türklere yönelik saldırıları ile ilgili anlamlı bir mesaj yayımladı. MSB'nin paylaşımında, "Ermeniler tarafından katledilen Türkleri rahmetle anıyoruz" sözleri dikkat çekti.