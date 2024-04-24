Biden'dan skandal ifadeler! Ermeni soykırımı...

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ABD Başkanı Joe Biden, geçen sene olduğu gibi bu sene de sözde Ermeni Soykırımı'nı Anma Günü sebebiyle yaptığı konuşmada yine "Soykırım" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarını yeniden "soykırım" olarak tanımladı. Biden açıklamasında, "Bugün, Meds Yeghern (Büyük Felaket) Ermeni soykırımı sırasında hayatlarını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuyoruz ve soykırımı asla unutmama taahhüdümüzü yineliyoruz" ifadelerini kullandı.

T24'ün haberine göre, 24 Nisan 1915 olaylarının 109'uncu yıl dönümünde ABD Başkanı Joe Biden tarafından yapılan yazılı açıklamada, yaşananlar yeniden "soykırım" olarak tanımlandı. Beyaz Saray'ın resmi internet sitesinde yayımlanan skandal açıklama şu şekilde:

"Bugün, Meds Yeghern (Büyük Felaket) - Ermeni soykırımı - sırasında hayatlarını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuyoruz ve asla unutmama taahhüdümüzü yineliyoruz.

Zulüm kampanyası 24 Nisan 1915'te Osmanlı yetkililerinin İstanbul'daki Ermeni aydınları ve cemaat liderlerini tutuklamasıyla başladı. Bunu takip eden günler, aylar ve yıllarda bir buçuk milyon Ermeni tehcir edildi, katledildi veya ölüme götürüldü.

Bu trajedinin yasını tutarken, Ermeni halkının direncini de onurlandırıyoruz. İnsanlık tarihinin en karanlık dönemlerinden birine katlandıktan sonra, hayatta kalanlar dünyamız için daha iyi bir gelecek kurmaya başladılar. Cesaret ve kararlılıkla hayatlarını yeniden inşa ettiler. Kültürlerini korudular. Bizimki de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ulusların yapısını güçlendirdiler. Ve 109 yıl önce bugün başlayan kitlesel zulümlerin bir daha asla tekrarlanmamasını sağlamak için hikayelerini anlattılar.

"KUTSAL GÖREVİMİZ"

Bu bizim kutsal taahhüdümüz olmaya devam ediyor. Bugün -ve her gün- ABD insan haklarını savunmaya ve hoşgörüsüzlüğe karşı ses çıkarmaya devam edecektir. Nefret ve dehşetin karşısına umut ile çıkmaya devam edeceğiz. Ve herkesin onurlu, güvenli ve saygılı bir şekilde yaşayabileceği bir gelecek isteyen herkesin yanında durmaya devam edeceğiz."

ERMENİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: 2020-2023 YILLARINDA, ETNİK TEMİZLİK POLİTİKASININ YENİ TEZAHÜRLERİ VE SONUÇLARI İLE KARŞI KARŞIYA KALDIK

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Ermeni Soykırımı'nın 109'uncu yıldönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yapmış; "Milyonlarca Ermeni, mülklerinin yanı sıra tarihi, kültürel ve manevi miraslarından da mahrum edildi" ifadelerini kullanmıştı.

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Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Dağlık-Karabağ'ı da hatırlatarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Halihazırda 21'inci yüzyılda, 2020-2023 yıllarında, etnik temizlik politikasının yeni tezahürleri ve sonuçları ile karşı karşıya kaldık. 150 bini aşkın Ermeni, savaş, yabancı düşmanlığı, kimlik temelli suçlar, kuşatma ve nüfusa yönelik sürekli yıldırma eylemleri sebebiyle zorla yerinden edildi ve tarihi vatanlarından ayrılmaya zorlandı."

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: 1915 OLAYLARI HAKKINDA YAPILAN TEK TARAFLI AÇIKLAMALARI REDDEDİYORUZ

Dışişleri Bakanlığı, "Bazı radikal çevreleri memnun etmek amacıyla 1915 olayları hakkında yapılan tek taraflı açıklamaları reddediyoruz" açıklamasında bulundu.

Bakanlık, açıklamasına şu ifadelerle devam etti:

"Tarihi gerçekleri çarpıtan bu açıklamalar uluslararası hukuka da aykırıdır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 1915 olaylarının meşru tartışma konusu olduğunu açık biçimde kayda geçirmiştir.

Tarihle ilgili bu ön yargılı ve tarafgir açıklamalar, iki toplum arasındaki uzlaşı çabalarına zarar vermenin yanı sıra nefret suçları işlemeye meyilli radikal grupları da cesaretlendirmektedir.

Tüm tarafları, Ortak Tarih Komisyonu kurulması önerimize ve Ermenistan ile başlatılan normalleşme sürecine destek vermeye çağırıyoruz"