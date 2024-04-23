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Aliyev sınırdaki tehlikeyi duyurdu! 3 ülke Ermenistan'ı Azerbaycan'a karşı silahlandırıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Aliyev sınırdaki tehlikeyi duyurdu! 3 ülke Ermenistan&#039;ı Azerbaycan&#039;a karşı silahlandırıyor

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev sınırda oluşan yeni tehlikeyi duyurdu. Aliyev, Fransa, Hindistan ve Yunanistan'ın, Ermenistan'ı Azerbaycan'a karşı silahlandırdığını söyledi.

Azerbaycan, 1994 yılından bu yana Ermeni unsurların işgali altındaki Dağlık Karabağ’daki topraklarını Türkiye'nin desteğiyle Ermenistan'dan kurtardı. Ermenistan son olarak 1988 yılında yaşanan 1. Karabağ Savaşı'nda işgal ettiği 4 köyü Azerbaycan'a teslim etmeyi kabul ederken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, kapıdaki yeni savaş tehlikesine dikkat çekti.

Aliyev, Fransa, Hindistan ve Yunanistan'ın, Ermenistan'ı Azerbaycan'a karşı silahlandırdığını açıkladı.

Bakü'deki ADA Üniversitesi'nde düzenlenen "COP29 ve Azerbaycan için Yeşil Vizyon" başlıklı uluslararası foruma katılarak konuşma yaptıktan sonra sorulara cevap veren Aliyev şöyle konuştu:

"Barış anlaşması imzalanmasına hiçbir zaman olmadığı kadar yakınız. İşgal döneminde hiçbir zaman buna yakın olmadık. O zaman temel ilkelerde bile mutabık kalamıyorduk. Şimdi ise barış anlaşmasının nasıl olması gerektiği konusunda ortak bir anlayışa sahibiz. Sadece detayları çözmemiz gerekiyor. Ama elbette her iki tarafın da zamana ihtiyacı var.

Aliyev sınırdaki tehlikeyi duyurdu! 3 ülke Ermenistan'ı Azerbaycan'a karşı silahlandırıyor - 1. Resim

"10 Kasım 2020'de (Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında) imzalanan üçlü bildiride bu konu belirtiliyor. Evet, orada Zengezur Koridoru ifadesi yer almıyor fakat orada Azerbaycan'ın batı kısımları ile Nahçıvan arasında yol bağlantısı olması, bu yolun güvenliğinin Rus birliklerce sağlanacağı yazılıyor. 3 yıldan fazladır Ermenistan bu maddeyi ihlal ediyor. Onlar Nahçıvan'la yol bağlantısı kurulmasını engelliyor.

Fransa, Hindistan ve Yunanistan, Ermenistan'ı bize karşı silahlandırıyor. Bunu açıkça yapıyorlar ve hatta bize bir şeyler kanıtlamaya çalışıyorlar. Biz de oturup bekleyemeyiz. Bu tavrımızı Ermeni hükümetine ve bugün Ermenistan'a sahip çıkmaya çalışan taraflara açıkça ilettik. Kendimize yönelik ciddi tehdit görürsek ciddi önlemler almak zorunda kalacağız.

Türkiye-Azerbaycan birliği, bölgesel güvenlik ve istikrarın önemli kriteridir. Türkiye ile Ermenistan arasındaki yakınlaşma ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme paralel yürütülmelidir. Bizim de Türkiye Cumhurbaşkanı'nın da tutumu bu yöndedir."

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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