Türkiye'den ABD'nin İnsan Hakları Raporuna tepki: Onlar kendi siciline, terör örgütleriyle kurduğu ortaklıklara odaklansın

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin 2023 İnsan Hakları Raporuna tepki gösterdi. Bakanlık, asılsız iddialar ve gerçek dışı bilgilerden oluştuğunu belirttiği raporu, "ABD'nin insan hakları konusunda kendi siciline odaklanması ve terör örgütleriyle kurduğu ortaklıklar ile insan hakları konusunda izlediği çifte standartlı politikayı sonlandırması çağrımızı yineliyoruz" ifadeleriyle eleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığınca Yayımlanan 2023 İnsan Hakları Raporu hakkında yazılı açıklamada bulunarak, ülkenin taraflı olarak hazırladığını belirttiği raporu sert bir dille eleştirdi.

İlgili Haberler TCMB öncesinde dolar düştü, banka hisseleri yükseldi

"ASILSIZ İDDİALAR, GERÇEK DIŞI BİLGİLER"

Açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının 22 Nisan 2024 tarihinde yayımladığı ve 200’e yakın ülke hakkında bölümler içeren “2023 İnsan Hakları Raporu”nda, geçmiş yıllarda olduğu gibi, Türkiye’ye yönelik asılsız iddialara, gerçek dışı bilgilere ve önyargılı yorumlara yer verildiği belirtildi.

TERÖRE DESTEK

Bu yıl da kaynağı belirsiz iddialar ile terör örgütleriyle iltisaklı çevrelerin söylemleri temelinde hazırlanmış olan bu rapora itibar etmediğimizin bir kez daha vurgulandığı açıklamada, “Ülkemiz, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkelerine bağlılığını, karşı karşıya bulunduğu çok yönlü ve ağır terör tehditlerine rağmen kararlılıkla sürdürmektedir. Meşru müdafaa hakkımız temelinde yürüttüğümüz terörle mücadele operasyonları tamamen terörist unsurlar ile bunların terör faaliyetlerinde kullandıkları yeteneklere yöneliktir. ABD’nin, terörün her türüne karşı sürdürdüğümüz haklı ve meşru mücadelenin kapsamını iyi bilen bir müttefik olarak gerçekleri çarpıtan tutarsız iddialarda ısrarını anlamak mümkün değildir” ifadelerine yer verildi.

"SİYASİ SAİKLERLE HAZIRLANDI"

Ayrıca raporda, Gazze’de devam eden ve yalnızca Filistin halkının asli haklarına değil aynı zamanda tüm insanlığın ortak değerlerine büyük bir darbe vuran insanlık dışı saldırılara layıkıyla yer verilmemesini büyük endişeyle karşılandığı ifade edildiği açıklamada, söz konusu raporun tarafsızlık ve objektiflikten uzak bir şekilde, siyasi saiklerle hazırlandığını açıkça gösterdiği aktarıldı.

İlgili Haberler Öğretmenlere atama müjdesi! Bakan Tekin tarih verdi

"ONLAR KENDİ SİCİLİNE ODAKLANSIN"

Açıklamada, "ABD'nin insan hakları konusunda kendi siciline odaklanması ve terör örgütleriyle kurduğu ortaklıklar ile insan hakları konusunda izlediği çifte standartlı politikayı sonlandırması çağrımızı yineliyoruz." ifadeleri kullanıldı.