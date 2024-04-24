Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Türkiye'den ABD'nin İnsan Hakları Raporuna tepki: Onlar kendi siciline, terör örgütleriyle kurduğu ortaklıklara odaklansın

Türkiye'den ABD'nin İnsan Hakları Raporuna tepki: Onlar kendi siciline, terör örgütleriyle kurduğu ortaklıklara odaklansın

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye&#039;den ABD&#039;nin İnsan Hakları Raporuna tepki: Onlar kendi siciline, terör örgütleriyle kurduğu ortaklıklara odaklansın

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin 2023 İnsan Hakları Raporuna tepki gösterdi. Bakanlık, asılsız iddialar ve gerçek dışı bilgilerden oluştuğunu belirttiği raporu, "ABD'nin insan hakları konusunda kendi siciline odaklanması ve terör örgütleriyle kurduğu ortaklıklar ile insan hakları konusunda izlediği çifte standartlı politikayı sonlandırması çağrımızı yineliyoruz" ifadeleriyle eleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığınca Yayımlanan 2023 İnsan Hakları Raporu hakkında yazılı açıklamada bulunarak, ülkenin taraflı olarak hazırladığını belirttiği raporu sert bir dille eleştirdi.

"ASILSIZ İDDİALAR, GERÇEK DIŞI BİLGİLER"

Açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının 22 Nisan 2024 tarihinde yayımladığı ve 200’e yakın ülke hakkında bölümler içeren “2023 İnsan Hakları Raporu”nda, geçmiş yıllarda olduğu gibi, Türkiye’ye yönelik asılsız iddialara, gerçek dışı bilgilere ve önyargılı yorumlara yer verildiği belirtildi.

Türkiye'den ABD'nin İnsan Hakları Raporuna tepki: Onlar kendi siciline, terör örgütleriyle kurduğu ortaklıklara odaklansın - 1. Resim

TERÖRE DESTEK

Bu yıl da kaynağı belirsiz iddialar ile terör örgütleriyle iltisaklı çevrelerin söylemleri temelinde hazırlanmış olan bu rapora itibar etmediğimizin bir kez daha vurgulandığı açıklamada, “Ülkemiz, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkelerine bağlılığını, karşı karşıya bulunduğu çok yönlü ve ağır terör tehditlerine rağmen kararlılıkla sürdürmektedir. Meşru müdafaa hakkımız temelinde yürüttüğümüz terörle mücadele operasyonları tamamen terörist unsurlar ile bunların terör faaliyetlerinde kullandıkları yeteneklere yöneliktir. ABD’nin, terörün her türüne karşı sürdürdüğümüz haklı ve meşru mücadelenin kapsamını iyi bilen bir müttefik olarak gerçekleri çarpıtan tutarsız iddialarda ısrarını anlamak mümkün değildir” ifadelerine yer verildi.

"SİYASİ SAİKLERLE HAZIRLANDI"

Ayrıca raporda, Gazze’de devam eden ve yalnızca Filistin halkının asli haklarına değil aynı zamanda tüm insanlığın ortak değerlerine büyük bir darbe vuran insanlık dışı saldırılara layıkıyla yer verilmemesini büyük endişeyle karşılandığı ifade edildiği açıklamada, söz konusu raporun tarafsızlık ve objektiflikten uzak bir şekilde, siyasi saiklerle hazırlandığını açıkça gösterdiği aktarıldı.

"ONLAR KENDİ SİCİLİNE ODAKLANSIN"

Açıklamada, "ABD'nin insan hakları konusunda kendi siciline odaklanması ve terör örgütleriyle kurduğu ortaklıklar ile insan hakları konusunda izlediği çifte standartlı politikayı sonlandırması çağrımızı yineliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Yapay zekanın yüz tanıma teknolojisi: insanların siyasi tercihlerini tahmin ediyorZiraat Türkiye Kupası'nı kazanan takım UEFA Avrupa Ligi'ne gidiyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Meteoroloji uyardı, yarına dikkat! Toz taşınımı bekleniyor, 44 kente sarı kod - GündemToz taşınımı bekleniyor, 44 kente sarı kodAnkaralılar dikkat! Valilikten uyarı geldi: Toz taşınımı cuma geceye kadar sürecek - GündemValilikten uyarı geldiÖğretmenlere atama müjdesi! Bakan Tekin tarih verdi - GündemÖğretmenlere atama müjdesiPatiswiss’in yeni yönetim kurulu başkanı Ali Sinan Tunaoğlu hakkında - GündemPatiswiss’in yeni yönetim kurulu başkanı Ali Sinan Tunaoğlu hakkındaKorhan Berzeg'in kaybolmasındaki sır perdesi aralanıyor: Berzeg'e ait malzemeler bulundu - GündemKorhan Berzeg'in kaybolmasında iki ihtimal...Yarın yurt genelinde saat 09.00-21.00 arası lodos ve fırtına etkili olacak - GündemYarın yurt genelinde saat 09.00-21.00 arası lodos ve fırtına etkili olacak
Sonraki Haber Yükleniyor...