Bakan Tekin'den öğretmen atamalarına ilişkin son dakika açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Öğretmen atamalarında rakam önümüzdeki hafta netleşecek" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den, merakla beklenen öğretmen atamalarına ilişkin son dakika açıklaması geldi.

Tekin, önümüzdeki haftayı işaret etti ve “Öğretmen atamaları önümüzdeki hafta sayı netleşir" dedi.

MÜFREDAT DEĞİŞİKLİĞİ

Müfredat değişikliği ile ilgili gelen soruya ise Tekin "Müfredatla ilgili talim terbiye kurulunun çalışmaları devam ediyor, onda da sona yaklaştık kısa içerisinde müfredatla ilgili kamuoyuna açıklama yapacağız" dedi.