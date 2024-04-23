Bakan Yerlikaya'dan 1 Mayıs 'Taksim' açıklaması: Yasaklama değil kısıtlama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Taksim'deki 1 Mayıs kutlamalarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Taksim'de 1 Mayıs kutlanmaması yasaklama değil kısıtlama, 7 yıldır uygulanıyor" ifadelerini kullandı. Yerlikaya DEM Parti soruşturmasına ilişkin ise "Algıya gerek yok. Yapılan soruşturma ortada. Hak hukuk adalet neyi gerektiriyorsa o olacak" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs'ta Taksim'de kutlamaları, DEM Parti soruşturması ve kayyum iddiaları ile ilgili Meclis'te verilen 23 Nisan resepsiyonunda konuştu.

TAKSİM 1 MAYIS KUTALMASI YASAKLAMA DEĞİL KISITLAMA

Bakan Yerlikaya Taksim'de 1 Mayıs kutlamalarına ilişkin, "Taksim'de 1 Mayıs kutlanmaması yasaklama değil kısıtlama, 7 yıldır uygulanıyor. AYM kararı belli, 100 kişi ile toplanıp çelenk bırakılabilir, sendika temsilcileriyle konuştum." ifadelerini kullandı

DEM PARTİ'YE KAYYIM İDDİALARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti yönetimindeki Diyarbakır ve Mardin Büyükşehir Belediyelerinde İstiklal Marşı ve Türk Bayrağı skandallarına tepki göstermiş ve "Birliğimize ve bütünlüğümüze böylesine kışkırtıcı eylemlerle el uzatmaya kalkanlara bundan önce hukuk zemininde hangi cevap verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz." demişti.

Erdoğan'ın açıklamalarının ardından DEM Parti'ye kayyım atanacağı iddialarına Bakan Yerlikaya şöyle cevap verdi:

"Yapılan iş ortada. Algıya gerek yok. Yapılan soruşturma ortada. Hak, hukuk, adalet neyi gerektiriyorsa o olacak."

İçişleri Bakanı Yerlikaya, aynı zamanda "Terörle mücadelede operasyonlar yaz kış devam edecek." açıklamasını yaptı.