Başbakan Binali Yıldırım, anayasa değişiklik teklifinin birinci maddesi üzerindeki görüşmeler sırasında TBMM Genel Kuruluna geldi.
Başbakan Yıldırım, daha sonra Meclis kulisinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.
İki lider, görüşmede anayasa değişikliği konusunu ele aldı.