Başbakan Binali Yıldırım, anayasa değişiklik teklifinin birinci maddesi üzerindeki görüşmeler sırasında TBMM Genel Kuruluna geldi.
Başbakan Yıldırım, daha sonra Meclis kulisinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.
İki lider, görüşmede anayasa değişikliği konusunu ele aldı.
Başbakan Yıldırım, Kılıçdaroğlu ile görüşüyor
10.01.2017 - 22:46 | Son Güncelleme: 10.01.2017 - 22:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüyor.
Başbakan Binali Yıldırım, anayasa değişiklik teklifinin birinci maddesi üzerindeki görüşmeler sırasında TBMM Genel Kuruluna geldi.
Etiketler : kılıçdaroğlu,binali,
436882 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/436882.aspx
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