Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Prof. Dr. Şimşirgil, TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde bu yıl 10'uncusu düzenlenen Çukurova Kitap Fuarı'nda Timaş Yayınları'nın organize ettiği söyleşiye katıldı. Prof. Dr. Şimşirgil, Çukurova Salonu'ndaki "Osmanlı'da Islahat, Darbe ve Devlet" konulu söyleşide, 6 yıl öncesine kadar konferanslar verdiğini ancak tarihle ilgili filmlerin yayınlanmaya başlamasıyla birlikte televizyon kanallarına çıkmaya karar verdiğini söyledi. Prof. Dr. Şimşirgil, "Bir gün kendi kendime dedim ki Ahmet Hoca sen sadece sana gelen 60 talebeye mi konuşacaksın. Sen fizikçiye kimyacıya, tıpçıya hukukçuya anlatmayacak mısın? Nasıl anlatırsın kitap yazarsın. Kitap yazmaya başladım. Ve bu kitap şunu vermeli. Bir, doğru tarihi vermeli. İki, sadece bilgi vermemeli ecdadını sevdirmeli. Üç, aşk ve heyecan vermeli. Yani aşksız canlıyı ölü bilmek gerekli. Bir insanda heyecan yoksa aşk yoksa o adamı da ölmüş say" diye konuştu.

"Birlik beraberliğe bakacağız"

Dinleyicilerine, "Dolar yükseliyor diye şu günlerde üzülmeyin" diyen Prof. Dr. Şimşirgil, şöyle devam etti:

"Amerika gidiyor. Amerika'nın gittiğini görün. Bunlar son çırpınışları. Açlığa susuzluğa evladınızı yetiştirin. Akşamleyin zengin yer baklava börek, fakir yer undan bulamaç. Sabahleyin kalkar o da aç o da aç. 'Evladım bak zenginlerde acıktı' deyin şimdi. Biraz açlığa susuzluğa tahammüllü olalım. Beş sene sonra Amerika gidiyor. Yok Amerika. Sadece bakacağız tepedeki birlik ve beraberliğe bakacağız, muhabbete bakacağız. Ne diyorsa onu yapacağız. İnanın biz ve beraber olduğumuz zaman bizim yıkamayacağımız dünyada güç yok. Bizsiz bize yetmezdi güçleri, bizimle güçlenerek yettiler bize. Abdülhamit Han'ı ittihak terakkiyle yıktılar. Bugün devletimizi FETÖ ile yıkacaklardı, dikkat edin. Biz bir ve beraber olursak asla dünyada bize galebe çalacak bir ülke ben görmüyorum."