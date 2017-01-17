Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ortaköy'deki Reina'da yılbaşı gecesi gerçekleştirilen kanlı saldırının faili Abdülkadir Masharipov hakkında ülkesi Özbekistan'dan ilk açıklama geldi.

"ARANANLAR LİSTESİNDEYDİ"

Özbekistan güvenlik birimlerinden bir yetkili, Masharipov'un, 6 yıl önce Özbekistan'dan ayrılarak Afganistan'a geçtiğini söyledi. Özbek yetkili, Masharipov'un, Afganistan'da terör örgütüne üye olduğu bilgisi üzerine Özbekistan'da arananlar listesine alındığını belirtti.

"TÜRKİYE İLE İRTİBAT HALİNDEYDİK"

Kod adı Ebu Muhammed Horasani olan Masharipov'un ülkenin doğusundaki Kokand şehrine kayıtlı olduğunu anlatan yetkili, Özbek makamların, terörist hakkındaki bilgilerin paylaşımı konusunda Türk muhataplarıyla irtibat halinde olduğunu vurguladı.