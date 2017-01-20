Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tasarımı Türk Deniz Kuvvetleri personeli tarafından yapılan, İ sınıfı fırkateynlerin ilk gemisi olan “İstanbul Fırkateyni”nin ilk kaynağı, Millî Savunma Bakanı Fikri Işık ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu tarafından yapıldı. Törende konuşan Bakan Işık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çok önemsediği yerli savunma sanayi hamlesi çerçevesinde her geçen gün donanmaya millî savaş gemileri kazandırmanın gayreti içerisinde olduklarını ifade etti. Bakan Işık, ilk millî savaş korveti Heybeliada’nın 5 yıldır, ikincisi Büyükada’nın 3 yıldır denizlerdeki görevini başarıyla icra ettiğini ve donanmanın harekât ihtiyaçlarına önemli katkı sağladığını anlattı.

Işık, Türkiye’nin yoluna emin adımlarla devam etmesi için güçlü bir demokrasi, güçlü bir ekonomi ve güçlü bir orduya sahip olması gerektiğini vurguladı.