Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mardin Kızıltepede operasyonMardin Kızıltepede operasyonMardin Kızıltepede operasyonMardin Kızıltepede operasyon

Kızıltepe İlçesi’nde önceki gün Kaymakamlık önünde gezen şüpheli bir kadını takibe alan güvenlik güçleri, kadının gittiği Atatürk Mahallesi’ndeki eve gün gece operasyon düzenledi. Güvenlik güçlerinin eve baskın yapması üzerine çatışma çıktı. Çatışmada, Kaymakamlık önünde keşif yaptığı belirtilen kadın teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bugün sabah saatlerinde 1 teröristin daha etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Diğer PKK’lının ise etkisiz hale getirilmesi için operasyonun devam ettiği öğrenildi. Operasyon kapsamında bir helikopterin de bölgede havadan tur attığı görüldü.

2 TERÖRİST YARALI OLARAK YAKALANDI

Mardin’de güvenlik güçlerince yapılan çalışmalarda merkez Artuklu ile Nusaybin ilçeleri arasında bulunan Sulak Mahallesi’nde 4 kişilik terörist grubun bulunduğu belirlendi. Bunun üzerine gece saatlerinde geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Operasyonda teröristlerin güvenlik güçlerinin “teslim ol” çağrılarına ateş açarak karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada yaralanan 2 terörist yakalanırken, 2 terörist ise gecenin karanlığından faydalanarak kaçtı. Çok sayıda güvenlik gücünün sevk edildiği bölgede operasyonun sürdüğü öğrenildi. Öte yandan, yakalanan teröristlerden birinin terör örgütü PKK’nın bombacılarından olduğu belirlendi. Kawa kod adlı teröristin Dargeçit ilçesinde 4 polisin şehit olduğu bombalı saldırının faili olduğu da öğrenildi.

İKİ TERÖRİST O SALDIRIYA KATILMIŞ

Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki terör operasyonunda etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerin Ercan Gültekin'in şehit edildiği saldırıya katıldıkları tespit edildi.

Polis ekipleri çatışmadan yaralı olarak kaçan bir teröristin yakalanması için bölgedeki araştırmasını sürdürüyor. Etkisiz hale getirilen teröristlerin "Hevi Ezda" kod adlı H.A. ile "Rızgar" kod adlı A.K. olduğu belirlendi.

Kızıltepe'de güvenlik güçleri, resmi kurumlar, adli ve mülki yöneticilere yönelik saldırı için keşif yaptığı öğrenilen teröristlerin Tepebaşı Mahallesi'de 1 Eylül 2016'da bekçilik sınavını kazanan Ercan Gültekin'in (28) şehit edildiği saldırıya katıldığı tespit edildi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Sulak Mahallesi'nde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Valilikten yapılan açıklamada, PKK'lı teröristleri yakalamak ve etkisiz hale getirmek amacıyla operasyon düzenleneceği bildirildi. Vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince Sulak Mahallesi'nde herhangi bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği aktarılan açıklamada, söz konusu yasağa uyulmasının can ve mal güvenliği açısından önemli olduğu kaydedildi.

NUSAYBİN’DE ÇOK SAYIDA SİLAH, MÜHİMMAT VE PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ

Nusaybin İlçesinde sokağa çıkma yasağının kısmen sürdüğü Fırat, Dicle, Yenişehir, Abdulkadir Paşa, Zeynel Abidin ve Kışla mahallelerinde PKK’lılarca yerleştirilldiği belirtilen el yapımı patlayıcıların imhası ile saldırılar sonucu tahrip olan binaların yıkım çalışması devam ederken, Fırat Mahallesi’nde çok sayıda silah ve mühimmat bulundu. Fırat Mahallesi’nde yapılan arama ve kazı çalışmasında 1 roketatar, 4 roketatar mühimmatı, 7 roketatar sevk fişeği, kalaşnikof ve biksi silah, silahlara ait 15 şarjör ve 450 fişek ile 3 boru tipi, 2’si küçük tüpe tuzaklanmış 5 el yapımı patlayıcı ele geçirildi.