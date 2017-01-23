Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, ”Silahlı terör örgütü FETÖ/PDY (Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması)’na yönelik soruşturma kapsamında; Emniyet Müdürlüğü personellerine yönelik yapılan operasyon neticesinde örgütün şifreli haberleşme sistemi By Lock kullandıkları tespit edilen 42’si polis 2’si polis eşi olmak üzere toplam 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı uygulanmıştır” denildi.