Her şey İstanbul'un göbeğinde yaşandı! Motosikletle kafeye böyle daldı
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
İstanbul Fatih'te kontrolden çıkan motosiklet, kafede oturan müşterilerin arasına daldı. O anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Fatih Silivrikapı Mahallesi'nde dün kaldırımda ilerleyen motosiklet sürücüsü hakimiyetini kaybederek bir kafenin önündeki masalarda oturan müşterilere çarptı.
4 KİŞİ YARALANDI
Kazada biri iş yeri çalışanı ile 3 müşteri olmak üzere 4 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
ANBEAN KAMERADA
Öte yandan, kaza anı iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, kaldırımda ilerleyen motosikletlinin masalara çarpması, müşteriler ile çalışanın yere düşmesi yer alıyor.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı