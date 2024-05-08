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Her şey İstanbul'un göbeğinde yaşandı! Motosikletle kafeye böyle daldı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul Fatih'te kontrolden çıkan motosiklet, kafede oturan müşterilerin arasına daldı. O anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Fatih Silivrikapı Mahallesi'nde dün kaldırımda ilerleyen motosiklet sürücüsü hakimiyetini kaybederek bir kafenin önündeki masalarda oturan müşterilere çarptı.

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada biri iş yeri çalışanı ile 3 müşteri olmak üzere 4 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Her şey İstanbul'un göbeğinde yaşandı! Motosikletle kafeye böyle daldı - 1. Resim

ANBEAN KAMERADA

Öte yandan, kaza anı iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, kaldırımda ilerleyen motosikletlinin masalara çarpması, müşteriler ile çalışanın yere düşmesi yer alıyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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