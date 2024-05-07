Ankara'da feci kaza! Araba park halindeki kamyonun altına girdi, sürücüsü öldü

Ankara’da yol kenarına park eden kamyon faciaya sebep oldu. Kamyona çarpan otomobilin sürücüsü feci şekilde can verdi.

Olay, saat 04.00 sıralarında Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Mevlana Bulvarı'nda yaşandı. Arabası ile yolda ilerleyen E.G, park halindeki kamyona arkadan çarptı. Araç kamyonun altına girdi. Kazayı görenler durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans ekiplere sevk edildi.

SÜRÜCÜ CANINDAN OLDU

Sağlıkçılar yaptığı ilk müdahalenin ardından araç sürücüsü E.G.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Talihsiz adam olay yerine gelen cenaze aracıyla morga kaldırılırken, otomobil çekiciyle kaldırıldı.

KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Kamyon sürücüsünün gözaltına alındığı kaza ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.