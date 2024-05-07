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Gaziantep'teki feci kazanın ardında gözyaşları kaldı: 9 kişi toprağa verildi

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
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Gündem Haberleri  / Ajanslar

Gaziantep'teki feci kazada hayatını kaybeden 9 kişinin cenazeleri toprağa verildi. Cenazede hayatını kaybedenlerin yakınları güçlükle ayakta durdu.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde minibüs ile beton mikserinin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 9 kişi, toprağa verildi.

Gaziantep'teki feci kazanın ardında gözyaşları kaldı: 9 kişi toprağa verildi - 1. Resim

Kırsal Yeşilyurt Mahalle Mezarlığına getirilen cenazeler için İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından öğle namazına müteakip cenaze namazı kıldırıldı.

Gaziantep'teki feci kazanın ardında gözyaşları kaldı: 9 kişi toprağa verildi - 2. Resim

Törene cenaze yakınları ile Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Gaziantep Valisi Kemal Çeber ile ölenlerin yakınları katıldı.

Gaziantep'teki feci kazanın ardında gözyaşları kaldı: 9 kişi toprağa verildi - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Ajanslar
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