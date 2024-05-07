Gaziantep'teki feci kazanın ardında gözyaşları kaldı: 9 kişi toprağa verildi
Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Ajanslar- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Ajanslar
Gaziantep'teki feci kazada hayatını kaybeden 9 kişinin cenazeleri toprağa verildi. Cenazede hayatını kaybedenlerin yakınları güçlükle ayakta durdu.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde minibüs ile beton mikserinin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 9 kişi, toprağa verildi.
Kırsal Yeşilyurt Mahalle Mezarlığına getirilen cenazeler için İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından öğle namazına müteakip cenaze namazı kıldırıldı.
Törene cenaze yakınları ile Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Gaziantep Valisi Kemal Çeber ile ölenlerin yakınları katıldı.