Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın muhtarlarla yaptığı toplantıda '15 Temmuz gazisinin evraklarıyla ilgilenmediği' iddiasıyla kendisini isim vermeden eleştirdiği Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, İstanbul Vali Yardımcısı Vekili olarak görevlendirildi.

İstanbul Vali Yardımcısı Osman Ateş ise Bahçelievler Kaymakamlığı'na vekaleten atandı. Kaymakam Mehmet Ali Özyiğit ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

ERDOĞAN "HADDİNİ BİL" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 35. Muhtarlar toplantısında '15 Temmuz gazisinin evraklarıyla ilgilenmediği' iddia edilen bir kaymakama sert sözlerle yüklenmişti. Erdoğan, 'Sen kendini ne sanıyorsun, haddini bil' diye tepki göstermişti.



Kaynak: Milliyet