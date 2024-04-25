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2024 Bursluluk Sınavı sonuçları 17 Mayıs’ta açıklanacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
2024 Bursluluk Sınavı sonuçları 17 Mayıs’ta açıklanacak

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları, sınavın tamamlanmasının ardından binlerce öğrenci ve veli tarafından merakla bekleniyor. 5, 6, 7, 8. sınıf ile hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf düzeylerinde katılan öğrenciler, 21 Nisan tarihinde gerçekleştirilen sınavın ardından sonuçların ne zaman açıklanacağını öğrenmek için heyecanla bekliyorlar. Peki bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) heyecanı, sınavın tamamlanmasının ardından sonuçların ne zaman açıklanacağı merakıyla sürüyor. Binlerce öğrenci, 5, 6, 7, 8. sınıf ile hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf düzeylerinde katıldığı bursluluk sınavının 21 Nisan'da tamamlanmasının ardından sonuçları bekliyor. Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Detaylar şöyle...

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BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen tarihe göre 2024 İOKBS sonuçları 17 Mayıs'ta "www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

Bursluluk sınavı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ve burs almak isteyen öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen bir sınavdır. Sınavın sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler, başarı durumlarını öğrenecek ve burs alma şanslarını değerlendirebilecekler. Ancak sonuçların açıklanmasını beklerken öğrenciler, heyecanlı bir süreç geçiriyor ve geleceklerini şekillendirecek olan bu sonuçları merakla bekliyorlar.

2024 Bursluluk Sınavı sonuçları 17 Mayıs’ta açıklanacak - 2. Resim

SINAV SONUÇLARI NASIL BELİRLENECEK?

İOKBS sonuçlarının değerlendirilmesi ise belirli işlem basamaklarına dayanmaktadır. Her öğrencinin cevap kâğıdı optik okuyucu ile okutulur ve her bir ders için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir. Yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Ham puanlar test ortalamaları ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlara dönüştürülür.

Öğrenciler sonuçların açıklanmasını ve burs alma sürecini heyecanla beklerken İOKBS sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte gelecek planlamalarını yapacaklar. Bu süreçte öğrencilerin başarılarını kutluyor ve gelecekleri için en iyi sonuçları elde etmelerini diliyoruz.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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