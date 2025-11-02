Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > CHP'den itirafçılara 'vekillik' teklifi! Barış Yarkadaş deşifre etti: İfadeni değiştirirsen...

CHP'den itirafçılara 'vekillik' teklifi! Barış Yarkadaş deşifre etti: İfadeni değiştirirsen...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması derinleşiyor. Gazeteci Barış Yarkadaş, itirafçı olan şahıslara CHP tarafından, itiraflarını geri çekmeleri karşılığında 'milletvekilliği' ve 'hukuki destek' sözü verildiğini öne sürdü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, tutuklanarak görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında yürüttüğü yolsuzluk soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında, 'suç örgütü yöneticiliği', 'örgüt üyeliği', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi' ve 'ihaleye fesat karıştırma' gibi suçlamalar inceleniyor.

İTİRAFLAR PEŞ PEŞE GELDİ

Devam eden soruşturmada, bazı itirafçıların verdikleri ifadelerle yeni ayrıntılar ortaya çıkarken, bu kişilerin ifadelerini geri çekmeleri için girişimlerde bulunulduğu iddia edildi. CHP'nin, itirafçılarla temasa geçerek beyanlarını değiştirmelerini sağlamaya çalıştığı yönündeki iddialar kamuoyunda yankı uyandırdı.

"MİLLETVEKİLLİĞİ SÖZÜ VERİLDİ" İDDİASI

Gazeteci Barış Yarkadaş, TGRT Haber'de Gürkan Hacır'ın sunduğu 'Taksim Meydanı' programında bu konuda dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Yarkadaş'a göre; CHP Genel Merkezi, bazı itirafçıların mahkemede önceki ifadelerini tekrarlamaması için yoğun bir lobi faaliyeti yürütüyor. Bu kapsamda, itirafçılara hukuki destek sağlanacağı ve hatta bazılarına milletvekilliği sözü verildiği öne sürüldü.

"VAATLER LEBLEBİ GİBİ DAĞITILIYOR"

Yarkadaş, "Şimdi lobi yapıyorlar. CHP Genel Merkezi, itirafçıların itiraflarını mahkemelerde tekrar etmemeleri için lobi faaliyeti yapmaya başladı. Güvence ağı oluşturulmaya çalışılıyor. Bir sürüsüne de orada milletvekilliği sözü leblebi gibi dağıtılmış 'seni de vekil yapacağız' diye. İtiraflarını geri çekmek isteyenlere hukuki destek vereceklermiş. Sen hukuki destek versen ne olur vermesen ne olur?" ifadelerini kullandı.

CHP'den itirafçılara 'vekillik' teklifi! Barış Yarkadaş deşifre etti: İfadeni değiştirirsen... - 1. Resim

"DÜKKAN ALMIŞ, ARSA ALMIŞ..."

Yarkadaş ayrıca, Adana Seyhan Belediyesi ile ilgili bir örnek de paylaştı. Yarkadaş'ın konuyla ilgili sözleri şöyle:

"Aziz İhsan Aktaş diyor ki; 'Ben Adana Seyhan Belediyesi'ndeki işimi halletmek için, Burhanettin Bulut ile buluşmadan önce Ankara'nın şu bankasından 1 milyon dolar çektim, 3 partide paramı çektim, Burhanettin Bulut ile buluştum.' Açık ifadesinde var bu. Polis mal varlığına bakıyor ki, Burhanettin Bulut o görüşmeden sonra Adana'da dükkan almış. Başka bir yerde arsa almış. Belediyenin tapularında var."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Fransız barbarlığı Louvre Müzesi'nde! Seneler sonra ortaya çıktı, Fedai Mehmet'in ayağı savaş ganimeti sayıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fransız barbarlığı Louvre Müzesi'nde! Seneler sonra ortaya çıktı, Fedai Mehmet'in ayağı savaş ganimeti sayıldı - GündemFedai Mehmet'in ayağı savaş ganimeti sayıldıAlkol kasalarından haç işareti yaptılar! 3 kişi gözaltına alındı - GündemAlkol kasalarından haç işareti yaptılar, sokaklarda gezdilerPastırma sıcakları yerini yağışa bırakıyor! Meteoroloji’den İstanbul dahil 30 il için uyarı - GündemMeteoroloji’den İstanbul dahil 30 il için uyarıBakan Yerlikaya duyurdu: Kırmızı bültenle aranan 9 suçlu Türkiye'ye getirildi! - GündemYurt dışında yakalanıp Türkiye'ye getirildiler!Gebze'de derin inceleme! Çöken binanın 300 metre çevresine dikkat çekildi - GündemÇöken binanın 300 metre çevresine dikkat çekildiİyi Partili Usta’ya büyük tepki! Kurtulmuş’a söylediği sözleri AK Parti ve DEM kınadı - Gündemİyi Partili Usta’ya büyük tepki! AK Parti ve DEM kınadı
Sonraki Haber Yükleniyor...