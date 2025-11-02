CHP'den itirafçılara 'vekillik' teklifi! Barış Yarkadaş deşifre etti: İfadeni değiştirirsen...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, tutuklanarak görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında yürüttüğü yolsuzluk soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında, 'suç örgütü yöneticiliği', 'örgüt üyeliği', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi' ve 'ihaleye fesat karıştırma' gibi suçlamalar inceleniyor.

İTİRAFLAR PEŞ PEŞE GELDİ

Devam eden soruşturmada, bazı itirafçıların verdikleri ifadelerle yeni ayrıntılar ortaya çıkarken, bu kişilerin ifadelerini geri çekmeleri için girişimlerde bulunulduğu iddia edildi. CHP'nin, itirafçılarla temasa geçerek beyanlarını değiştirmelerini sağlamaya çalıştığı yönündeki iddialar kamuoyunda yankı uyandırdı.

"MİLLETVEKİLLİĞİ SÖZÜ VERİLDİ" İDDİASI

Gazeteci Barış Yarkadaş, TGRT Haber'de Gürkan Hacır'ın sunduğu 'Taksim Meydanı' programında bu konuda dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Yarkadaş'a göre; CHP Genel Merkezi, bazı itirafçıların mahkemede önceki ifadelerini tekrarlamaması için yoğun bir lobi faaliyeti yürütüyor. Bu kapsamda, itirafçılara hukuki destek sağlanacağı ve hatta bazılarına milletvekilliği sözü verildiği öne sürüldü.

"VAATLER LEBLEBİ GİBİ DAĞITILIYOR"

Yarkadaş, "Şimdi lobi yapıyorlar. CHP Genel Merkezi, itirafçıların itiraflarını mahkemelerde tekrar etmemeleri için lobi faaliyeti yapmaya başladı. Güvence ağı oluşturulmaya çalışılıyor. Bir sürüsüne de orada milletvekilliği sözü leblebi gibi dağıtılmış 'seni de vekil yapacağız' diye. İtiraflarını geri çekmek isteyenlere hukuki destek vereceklermiş. Sen hukuki destek versen ne olur vermesen ne olur?" ifadelerini kullandı.

"DÜKKAN ALMIŞ, ARSA ALMIŞ..."

Yarkadaş ayrıca, Adana Seyhan Belediyesi ile ilgili bir örnek de paylaştı. Yarkadaş'ın konuyla ilgili sözleri şöyle:

"Aziz İhsan Aktaş diyor ki; 'Ben Adana Seyhan Belediyesi'ndeki işimi halletmek için, Burhanettin Bulut ile buluşmadan önce Ankara'nın şu bankasından 1 milyon dolar çektim, 3 partide paramı çektim, Burhanettin Bulut ile buluştum.' Açık ifadesinde var bu. Polis mal varlığına bakıyor ki, Burhanettin Bulut o görüşmeden sonra Adana'da dükkan almış. Başka bir yerde arsa almış. Belediyenin tapularında var."