ABD Başkanı Joe Biden TikTok'un yasaklanmasına ilişkin yasa tasarısını onayladı

ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz günlerde ABD Senatosu tarafından onaylanan TikTok'u yasaklama potansiyeline sahip yasa tasarısını onayladı. Bu kararla birlikte TikTok için geri sayım başladı. Peki Tiktok kapanacak mı? Tiktok yasaklandı mı gibi sorular gündeme geldi. Konuya ilişkin detaylar şöyle...

ABD Başkanı Joe Biden, TikTok'un ABD'de yasaklanmasına neden olabilecek yasa tasarısını onayladı, böylece ByteDance'in TikTok'u elden çıkarması için geri sayım başladı. Senato'nun onayladığı bu yasa tasarısı, TikTok'un ABD'deki geleceğini belirsizleştirdi. TikTok yasaklanacak mı? Tüm detaylar...

TİKTOK YASAKLANACAK MI?

TikTok'un ABD pazarından çekilmesi veya bir Amerikan şirketine devredilmesi gereken bu süreçte ByteDance'in 12 aylık bir zaman dilimine sahip olduğu belirtiliyor. Ancak, bu süre, Başkan Biden'in gördüğü ilerlemelere bağlı olarak bir yıla kadar uzatılabilir.

TİKTOK KAPANDI MI?

TikTok, bu karara itiraz edeceğini ve yargıya taşıyacağını açıkladı. Geçtiğimiz hafta, şirketin, yasanın milyonlarca Amerikalının ifade özgürlüğünü ve işletmeleri olumsuz etkileyeceğini ve ABD ekonomisine zarar vereceğini iddia ettiği biliniyor.

TİKTOK GÜVENLİ Mİ?

ABD hükümeti ise TikTok'u, Amerikan kullanıcıların verilerini Çin hükümetiyle paylaşmakla suçluyor ve ulusal güvenliği tehdit ettiğini öne sürüyor. Ancak, TikTok, verilerini Çin'e aktarmadığını ve Çin hükümeti veya herhangi bir diğer ülkenin ajanı olmadığını vurguluyor. Ayrıca, ByteDance'in Çin dışındaki küresel yatırım şirketlerine ait olduğu ve Çin şirketi olmadığını belirtiyor.

Bu gelişmelerin ardından TikTok'un ABD'deki geleceğiyle ilgili belirsizlik devam ederken, şirketin atacağı adımlar ve yaşanacak gelişmeler merakla bekleniyor.