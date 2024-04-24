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ABD'den TikTok'a son darbe! 12 Ay süresi var!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
ABD&#039;den TikTok&#039;a son darbe! 12 Ay süresi var!

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ByteDance'nin sahibi olduğu TikTok yasaklanma tehlikesiyle karşı karşıya. Amerikan Kongresi sosyal medya uygulaması TikTok'a yönelik önemli bir karar aldı.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan TikTok büyük bir tehlikeyle karşı karşıya. Uygulama Çinli şirket tarafından satılmazsa ABD'de yasaklanacak.

ABD, Çinli şirket ByteDance'nin sahip olduğu TikTok'u uygun gördüğü şirkete satması için oluşturulan yasa tasarısını onayladı. ABD Başkanı Joe Biden, yasa tasarısı masasına ulaştığı an onaylayacağını açıkladı. 

Yasa tasarısına göre, TikTok, ABD'nin onayladığı bir şirkete satılmazsa ABD'de yasaklanacak. ByteDance'a şirketi satması için 12 ay süre verildi.

Cumhuriyetçiler ve Demokratların ortak oylarıyla kabul edilen tasarıya destek verenler, Pekin merkezli ByteDance firmasının TikTok aracılığıyla elde ettiği Amerikan vatandaşlarına ait bilgilerin Çin yönetimine iletildiğini savunuyor.

ABD'den TikTok'a son darbe! 12 Ay süresi var! - 1. Resim

170 MİLYON ABD'Lİ VATANDAŞ TEHLİKEDE

Tasarıya karşı çıkan Kongre üyeleri, TikTok'un veri toplayıp Çin'e ilettiği iddiasının ispata muhtaç olduğunu ve uygulamanın yasaklanmasının "ifade özgürlüğünü" kısıtlama anlamına gelebileceğini ileri sürüyor. TikTok'un kamu politikası başkanı Michael Beckerman, çalışanlarına gönderdiği bir mesajda bu kararın TikTok'un 170 milyon Amerikalı kullanıcısının haklarının açık bir ihlali olduğunu söyledi.

Michael "Savaşmaya devam edeceğiz. Bu uzun sürecin sonu değil, başlangıcı." diye konuştu. Öte yandan TikTok, ABD'de hiçbir zaman paylaşmadığı ve paylaşmayacağı konusunda ısrar ediyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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