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İcra memuru ile avukatı darbetmişti: Eski Bursaspor Başkanı Emin Adanur tutuklandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İcra memuru ile avukatı darbetmişti: Eski Bursaspor Başkanı Emin Adanur tutuklandı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da bir dönem Bursaspor başkanlığı yapan iş adamı Emin Adanur ve beraberindeki bir kişi, icra takibinde görevli icra memuru ve avukatlara yönelik olarak “görevi yaptırmamak için direnme” suçundan tutuklandı. Olay karıştıktan sonra kaçan diğer 2 şüphelinin ise arandığı öğrenildi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde iş adamı Emin Adanur'a ait olan eve icraya giden 2 avukat ile 1 icra memurunun darp edildiği olayla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Şüpheliler Emin Adanur ve B.C.K. Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen müteahhit iş adamı Emin Adanur ile B.C.K. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Diğer 2 şüphelinin arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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