İcra memuru ile avukatı darbetmişti: Eski Bursaspor Başkanı Emin Adanur tutuklandı

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 25 Nisan 2024 21:15 - Güncelleme: 25 Nisan 2024 21:18 - Güncelleme:

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Bursa'da bir dönem Bursaspor başkanlığı yapan iş adamı Emin Adanur ve beraberindeki bir kişi, icra takibinde görevli icra memuru ve avukatlara yönelik olarak “görevi yaptırmamak için direnme” suçundan tutuklandı. Olay karıştıktan sonra kaçan diğer 2 şüphelinin ise arandığı öğrenildi.