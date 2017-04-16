16 Nisan 2017 referandum sonuçlarının belli olmasıyla birlikte sonuçları doğru bilen anket firmaları da ortaya çıkarken sonuçları sadece 3 anket firması bilebildi. Anket şirketlerinin neredeyse tamamı sonuçları bilemezken sadece 3 şirket sonuçları doğru tahmin etmeyi başardı.
İşte sonuçları bilen 3 anket şirketi:
KONDA referandumda 51,5 EVET,
GEZİCİ yüzde 51,3 EVET,
KONSENSUS ise yüzde 51,2 ile EVET çıkacağını bildirmişti.
Referandum sonucunda resmi olmayan sonuçlara göre son rakamlar şöyle oldu;
EVET: YÜZDE 51,31
HAYIR: YÜZDE 48,69