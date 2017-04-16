Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

16 Nisan 2017 referandum sonuçlarının belli olmasıyla birlikte sonuçları doğru bilen anket firmaları da ortaya çıkarken sonuçları sadece 3 anket firması bilebildi. Anket şirketlerinin neredeyse tamamı sonuçları bilemezken sadece 3 şirket sonuçları doğru tahmin etmeyi başardı.

İşte sonuçları bilen 3 anket şirketi:

KONDA referandumda 51,5 EVET,

GEZİCİ yüzde 51,3 EVET,

KONSENSUS ise yüzde 51,2 ile EVET çıkacağını bildirmişti.

Referandum sonucunda resmi olmayan sonuçlara göre son rakamlar şöyle oldu;

EVET: YÜZDE 51,31

HAYIR: YÜZDE 48,69