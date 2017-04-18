Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anadolu Ajansı (AA) ve Polis Akademisi Başkanlığının iş birliği ile savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak operasyonel muhabirler yetiştirmeyi amaçlayan "Savaş Muhabirliği Sertifika Programı" için başvurular başladı.

AA Haber Akademisinin koordinasyonunda, 15-26 Mayıs'ta Ankara'da gerçekleştirilecek eğitimin teorik ve uygulamalı dersleri, AA'nın tecrübeli gazetecileri ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Türk Silahlı Kuvvetleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı uzmanları tarafından verilecek.

Eğitimler, habercilikten kişisel güvenliğe, savaş hukukundan ilk yardıma, ileri sürüş tekniklerinden suda hayatta kalmaya, kimyasal ve biyolojik saldırılardan olağanüstü durumlarda medya yönetimine kadar 26 ayrı alanda, uzman emniyet mensubu, asker ve diğer kamu görevlileri tarafından sağlanacak.

Eğitime, kronik ve bedensel rahatsızlığı ile seyahat engeli bulunmayan, askerlikle ilişiği olmayan, 35 yaşını aşmamış, en az ön lisans mezunu olan, iletişim fakültesi ile yüksek okulların radyo-televizyon bölümü mezunları ile medya kuruluşlarında çalışanlar başvurabilecek.

Eğitime katılmaya hak kazananlar, Türkçe programlar için 6 bin lira, İngilizce program için 5 bin dolar eğitim bedeli ödeyecek. Sivil toplum örgütlerindeki basın mensuplarına ise yüzde 25 indirim uygulanacak.

Eğitimin sonunda katılımcılara uluslararası geçerliliği olan sertifika verilecek.

Eğitime katılmak isteyenler konuyla ilgili detaylara "http://www.aahaberakademisi.com" adresinden ulaşabilecek, başvurularını ise "http://haberakademisi.com.tr/SavasMuhabirligiBasvuru.aspx" adresindeki formu doldurarak yapabilecek. Başvurular 30 Nisan'da sona erecek.

Bu yıl 3 dönem halinde yapılacak Savaş Muhabirliği Eğitim Sertifikası faaliyetlerinin ilki 15 Mayıs'ta başlayacak.

Eğitim faaliyetlerinin müracaat ve faaliyet takvimi şöyle:

9. Dönem Faaliyetleri:

Müracaat: 27 Şubat - 30 Nisan

Faaliyet Başlangıç - Bitiş: 15 - 26 Mayıs

10. Dönem Faaliyetleri

Müracaat: 27 Şubat - 14 Temmuz

Faaliyet Başlangıç - Bitiş: 31 Temmuz - 11 Ağustos

11. Dönem Faaliyetleri

Müracaat: 27 Şubat - 1 Eylül

Faaliyet Başlangıç - Bitiş: 18 Eylül - 29 Eylül

Savaş Muhabirliği Eğitimi, 12 gün sürüyor ve programların her biri 66 saati pratik olmak üzere toplam 114 saat uygulanıyor.