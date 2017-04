Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı tarafından yurtdışı menşeeli 4 vakıf kapatılırken, bir vakıf da kendi isteği ile Türkiye’deki faaliyetlerini sonlandırdı. Kapatılan vakıflar arasında korsan yazılım ile ilgili olarak 1997 yılından itibaren Türkiye’de Microsoft Türkiye önderliğinde faaliyetlerine başlamış olan Business Software Alliance, yani BSA da bulunuyor. BSA Türkiye’de faaliyetlerine ilk başladığı yıllarda, kuruluşun temsilcisi olarak Microsoft Türkiye Temsilcileri sözcü olarak faaliyet gösteriyordu.

2007 yılına kadar yasadışı olarak Türkiye’de faaliyet gösteren kuruluş, bir avukat ordusu ile korsan yazılım kullanan şirketlere baskınlar düzenleyerek, şirketlerin anlaşma yoluyla veya mahkeme tarafından verilen cezalar neticesinde temsil ettiği ve/veya üyesi bulunan uluslararası yazılım şirketlerinin lisans ücretlerini tahsil ediyordu.



2007 yılında organizsayonun Türkiye’de izinsiz, kısaca yasadışı olarak faaliyet gösterdiğine yönelik serzenişler yükselince, İçişleri Bakanlığı tarafından alınan izinle yasal olarak faaliyetlerine başlamıştı. 3 Şubat 2017’de faaliyet izni sona eren BSA Türkiye, faaliyet izin belgesini yenilemedi. İçişleri Bakanlığı da faaliyetlerine son verilmesine karar verdi. BSA Türkiye’nin en son yetkilisi Nilüfer Sapancılar Kahvecioğlu’ydu.



Kapatılan Vakıflar



Mercy Corps Türkiye Temsilciliği: Türkiye genelinde temsilcilik açma izni 20.02.2017’de iptal edildi.İtalya merkezli Coordination of the Organizations for Voluntary Service (COSV): İstanbul, Gaziantep, Kilis, Hatay’da faaliyette bulunma izni 15.01.2017’de sona erdi ve yenilenmedi.İngiltere merkezli International NGO Safety Organisation (INSO): Gaziantep’te faaliyette bulunma izni 15.01.2017’de sona erdi ve yenilenmedi.ABD merkezli Business Software Alliance Incorporation (BSA): Türkiye genelinde doğrudan faaliyette bulunma izni 03.02.2017’de sona erdi ve yenilenmedi.Amerika Türk Koalisyonu (Turkish Coalition of America) Türkiye Temsilciliği’nin de temsilcilik açma izninin, 01.02.2017’de kendi talepleriyle sona erdiği belirtiliyor.

Kaynak: BTDünyası