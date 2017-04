Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl 14-20 Nisan tarihleri arasında tertiplenen “Kutlu Doğum Haftası”nın bir FETÖ projesi olduğunu yazdığımız manşetimiz büyük yankı uyandırdı. Haberimizde ilk olarak 1989 yılında başlatılan uygulamanın 1994’te FETÖ’cülerin ‘Nisan ayında yapalım’ teklifiyle amacından çıkarıldığına ve zamanla dini yozlaştıran sazlı sözlü bir festivale dönüştürüldüğüne dikkat çekmiştik. Diyanet, haberimiz üzerine bir açıklama gönderdi. Açıklamada kutlamaların FETÖ ile hiçbir ilgisinin olmadığını savunulurken, Müslümanların içini sızlatan garabetler ise görmezden gelindi. İşte o açıklamadan pasajlar ve cevapları:

DİYANET: Bütün Diyanet İşleri Başkanlarına ve teşkilatımızın çalışanlarına yöneltilen çirkin bir yalan ve iftira niteliğindeki bu haber, Kutlu Doğum Haftalarında yurdumuzda ve yurt dışında Peygamber sevgisiyle salonları dolduran gönüllüleri rencide etmiştir.

CEVAP: Haberimizde iftira yok. Hakikatler belgeleriyle ortaya konuldu. Asıl rencide olanlar, yozlaşma sebebiyle içi yananlardır. Ayrıca eski Diyanet İşleri Başkanı Süleyman Ateş de bunun uydurma olduğunu söylemişti.

DİYANET: Kutlu Doğum Haftası, Diyanet İşleri Başkanlığının kendi inisiyatifiyle ve kanunların verdiği yetkiyle ortaya çıkmış; 28 yıl boyunca tefekkür dünyamıza hayat vermiş; “Hz. Peygamber’i anmaktan anlamaya” düsturuyla gelişmiş ve milletimizin yakın tarihinde yer etmiş bir haftadır. Bu uygulamanın, Sevgili Peygamberimizin rahmet mesajlarını toplumumuzun her kesimine ve gönül coğrafyamıza ulaştırmaktan başka hiçbir gayesi olmamıştır. Kutlu Doğum’un karanlık bir terör ve din istismarı hareketi olan FETÖ ile hiçbir ilgisi ve alakası yoktur.

CEVAP: Kutlu Doğum Haftası, FETÖ’cülerin uydurmasıdır ve bu durum, bu haftanın isim babalarının açıklamalarıyla sabittir. Sevgili Peygamberimizin mesajlarının toplumun her kesimine ulaştırılmasına “Ben Müslüman’ım” diyen hangi vatan evladı karşı çıkabilir ki? Biz de karşı çıkmıyoruz. Ancak kutlamalar, mecrasından uzaklaştırıldı. Programlar ilk zamanlar Mevlid Kandili’ni içine alan haftada yapılırken, Diyanet eliyle nisan ayına sabitlendi. Peygamberimizin doğum günü hicri rebiül-evvel ayının on ikinci gecesidir. Mesela, bu kutlu gece, bu sene 30 Kasım’a denk geliyor. Hâl böyle iken neden nisan ayında kutlama yapılıyor? Hangi Hristiyan’a Noel’i bu sene haziran ayında kutlayın teklifi yapabilirsiniz ki? Bu da aynı durum. “Peygamberimizi anlatmanın zamanı mı olur” diyebilirsiniz. O hâlde neden “doğum” diyorsunuz?

DİYANET: Başkanlığımız Kutlu Doğum Haftası’nı Mevlit Kandili’ne alternatif olarak ihdas etmiş değildir. Bu hafta, Mevlit Kandili’nin ancak mütemmimidir (tamamlayıcısıdır).

CEVAP: Asırlar boyu Sevgili Peygamberimizin doğum günleri Mevlid gecesi kutlanırken, neden böyle bir garabete ihtiyaç duyuldu? Kutlamalar eksik miydi ki, tamamlayıcı şeyler arıyorsunuz? Rebiül-evvel ayında yapılmasının ne mahzuru vardı?

DİYANET: Kutlu Doğum Haftası, Sevgili Peygamberimizi doğru anlamak, onun sünnetini bugüne taşımak, onun hayat tarzını çocuklarımıza ve gençlerimize tanıtmak, günümüz problemlerine nebevi referanslarla çözüm aramak amacıyla ortaya çıkmış ilmî bir haftadır.

CEVAP: İlmî olduğu söylenen bu hafta ile buz hokeyi, halı saha müsabakaları tertiplemenin, sazlı sözlü eğlenceler düzenlemenin, Kur’ân-ı kerim şeklinde pasta kesmenin ne ilgisi var? “Bizim bunlarla ilgimiz yok” diyorsanız, siz ne için varsınız? Milletimizin mukaddes değerleri komik, sulu ve amacından saptırılmış programlarla erozyona uğratılırken niçin seyirci kalıyorsunuz? Biz diyoruz ki: Kutlamaları zamanında yani, Rebiül-evvel ayında yap. Edepsizliklere izin verme! Kur’ân-ı kerim okut, ilmî yarışmalar tertiple, sohbetler, paneller düzenle. İki cihan güneşi Sevgili Peygamberimizi anlat... Ama işi dinimizin yasakladığı, şarkılı türkülü, sazlı sözlü şekilde yapma.

DİYANET: İçinden geçmekte olduğumuz hassas dönemde Hz. Muhammed’e sevdalı olan bu ülke insanına onu anmaktan ve tanımaktan vazgeçmesini önermek, tam manasıyla bir idrak tutulmasıdır.

CEVAP: Haşa! Muhammed aleyhisselamı anlatmaktan vazgeçilmesini öneren kim? Hangi aklıevvel böyle bir şuursuzluğa kapı açar? Bir tek kutlu doğum vardır o da Mevlid Kandili’dir. Programlarınızı o günlerde yapın. Asıl idrak tutulması programların amacından saptırılması, FETÖ’nün değirmenine su taşınması değil midir?

DİYANET: Bu proje 8 Diyanet İşleri Başkanı’ndan bu yana devam ediyor. Şimdi neden kampanya başlattınız?

CEVAP: Bu hususta gazetemizde şimdiye kadar onlarca yazı yayınlandı. Ancak bir türlü sesimizi duyuramadık. FETÖ’nün gerçek yüzü ortaya çıkınca Diyanet, bunların zararlı ve tahrifat dolu kitaplarını topladı. Ancak, FETÖ uydurması ucubeye sıkı sıkı sarıldı.

KUTLU DOĞUM FETÖ PROJESİ HABERİMİZ -TIKLA

KUTLU DOĞUM HABERİMİZ SES GETİRDİ

Dünkü haberimiz görsel, yazılı ve sosyal medyada büyük destek gördü. Kutlama programlarının eğlence programı hâline getirilmesinden rahatsız olan vatandaş, Twitter üzerinden yorumlarını paylaştı:

6 sene sonra işler değişti

Buraya kadar problem yok. Bu tarihler arasında Peygamber Efendimiz bütün yönleriyle anlatılabilir. Diyanet bu tarihlere istediği kadar ‘ilmî konferansları’ sığdırabilir. Bunu aklı başında her insan anlayabilir. Ancak bir sene sonra bu miladi tarihlerin denk geldiği hicri-kameri takvime göre ve Mevlid Kandili’ni de içine alan tarihler, değiştirilip 20 Nisan - 26 Nisan (9 Zilkade - 15 Zilkade) yani Rebiül-evvel ayının dışında bir tarihe sabitleniyor. Mevlid Kandili dışında başka bir kutlama yapılıyor.

“Kutlu Doğum” isminin çıktığı tarih:

1. yıl 12 Ekim - 17 Ekim 1989 (12 Rebiül-evvel - 17 Rebiül-evvel)

2. yıl 1 Ekim - 7 Ekim 1990 (11 Rebiül-evvel -18 Rebiül-evvel)

3. yıl 20 Eylül - 26 Eylül 1991 (12 Rebiül-evvel - 18 Rebiül-evvel)

4. yıl 9 Eylül - 15 Eylül 1992 (12 Rebiül-evvel - 18 Rebiül-evvel)

5. yıl 30 Ağustos - 5 Eylül 1993 (12 Rebiül-evvel - 18 Rebiül-evvel)

CÜBBELİ AHMET HOCA: BU KÖTÜ NİYETLİ BİR PROJEDİR

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, FETÖ projesi olduğu ortaya çıkan Kutlu Doğum Haftası ile ilgili olarak “Bu kötü niyetli bir projedir. Diyanet İşleri Başkanı’ndan bunu durdurmalarını rica ediyoruz” dedi. Kutlu doğum haftasına ilişkin daha önce de şüpheleri olduğunu belirten Cübbeli Ahmet Hoca “TGRT Haber Televizyonunun Kutlu Doğum Haftası satsafasıyla ilgili haberlerini takip ediyorum. Cemaatlerin çoğu bu işten rahatsızdı. Peygamber Efendimizin doğumu asrı saadetinden beri Rebiül-evvel ayının 12’nci gecesi olarak kutlanmaktadır.

Kutlu doğum şu an nisan ayında kutlanıyor. Meclisler kuruyorlar. Neymiş efendim bunu bir geceye sığdırmak istemiyoruz, bir haftaya yaymak istiyoruz... Tamam yay bir aya yay, rebiül-evvelin tümüne yayalım. Bir ay peygamberimizden bahsedelim. Bir haftaysa Rebiülevvelin 12’inci gecesi olsun. 7 ile 14 arası olsun. 12 zaten bu günlerin arasında yer alıyor. Ama burada başka bir niyet var” dedi.

Kutlu doğum haftası adı altında başka planlar olduğunu ifade eden Ahmet Hoca “Bu iş yarın dinimizi tamamen değiştirmeye, gün ve gecelerimizle oynamaya götürebilecek bir kapı açıyor. Çünkü bu da dinî bir gecedir. Madem bu nisanda bir haftaya yayılıyor, hep açık havada bahara denk geliyor. O zaman ramazan ayı da martta olsun. Millet az oruç tutsun. Böyle bir şey olabilir mi?” diye konuştu.

FETÖ’NÜN DOĞUM GÜNÜ

FETÖ lideri Gülen’in de doğum gününün 27 Nisan olduğunu kaydeden Cübbeli Ahmet Hoca şöyle dedi: Yani sözde kutlu doğum haftasının sonu FETÖ’nün doğum günü ile denk geliyor. Bunlar masonlarla çalıştıkları için semboller üzerinden mesajlar veriyorlar. FETÖ kendini ‘mesih’, ‘mehdi’ diye görüyor. Peygamberimizin doğumu ile kendi doğumunu eşit görüyor. Ona göre FETÖ’nün doğumu onun kadar kutlu, zaten halife olup gelmeyi hedeflerken Allah belasını verdi. Diyanet, milleti Vehhabilikten, DEAŞ’tan kurtarmak, milleti şuurlandıracak hutbeler okutmak varken FETÖ’nün projelerini yaygınlaştırmamalı. Diyanet’in artık bu işten bir an evvel vazgeçmesi gerekiyor. Bu kötü niyetli bir projedir. Ramazan Ayvallı ve Ahmet Şimşirgil Hoca da bunları anlattı. TGRT’ye de bu hususta ön ayak olduğu içinde teşekkür ediyoruz. İHA