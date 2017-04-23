Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Referandumun bitmesine rağmen başta Almanya ve Hollanda olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinin 'hayır' kampanyası sürüyor. Her iki ülke kendisine yakın bulduğu bazı sivil toplum kuruluşlarını sahaya sürerek, kışkırtıcı bildirilerle Türkiye'ye karşı karalama kampanyası yürütüyorlar. Bunun son örneği Hollanda'daki sivil toplum kuruluşu olan Hollanda Türkleri Konseyi'nin (HTK) 17 Nisan'da yaptığı basın açıklaması oldu. Referandumda yüzde 51.4 'evet' çıkmasını sindiremeyen HTK referandum sonucunun kabul edilemez olduğunu belirtti. İç savaş kışkırtıcılığına soyunan, gurbetçileri isyan ettirerek sokağa dökmek için tahrik etmeye yönelik ifadeler kullanan HTK, bu yolla Türkiye'ye baskı kurmayı hedefliyor. Bu şekilde milletin irade sonucunda 'evet'le sonlanan referanduma gölge düşürmeye çalışıyor. Referandum sürecinde Hollanda 'hayır' kampanyasını açıkça yürüten Avrupa ülkelerinden biriydi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağına iniş izni vermeyerek, Aile ve Sosyal Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Rotterdam'daki Türk Konsolosluğu'na girişini engelleyerek ve o gün orada bulunan Türk vatandaşlarının Hollandalı polisler ve köpekler tarafından saldırıya uğrayarak milletinin iradesini sabote etmeye çalışan Hollanda bu hain emeline ulaşamadı. Hollanda'da sandık başına giden gurbetçilerin yüzde 70.94'ü 'evet' dedi.

ŞANSÖLYE MERKEL KABULLENEMEDİ

Referandum kampanyası sürecinde Almanya, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Gaggenau kentindeki konuşmasını ve bazı bakanların Almanya'da katılacakları etkinlikleri iptal ederek gerginlik oluşturdu. "Hayır"a destek veren Almanya referandum sonrası bu tutumunu değiştirmeyerek Alman basınını kullanıp Türkiye düşmanlığını skandal haberlerle sürdürmeye devam etti. Seçim sonrası Alman Şansölyesi Angela Merkel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik telefonu etmeyerek sonucu hazmedemediğini gösterdi. Bu olaylara rağmen Almanya'da sandıktan yüzde 63.07 'evet' çıktı.