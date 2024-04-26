Uluç Özülker: Biden’ın 'soykırım' ifadeleri müttefikliğe sığmıyor

ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olayları için yine “soykırım” ifadesini kullandı. Emekli Büyükelçi Uluç Özülker, Biden'ın tavrını gazetemize değerlendirdi.

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ - Terör örgütü PKK/YPG’ye verilen destekten dolayı gergin olan Ankara-Washington ilişkileri, F-16 tedariki süreci ile birlikte yumuşama dönemine girerken, ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olayları için yine “soykırım” ifadesini kullanmasıyla yeniden gerildi. ABD Başkanı’nın tavrını gazetemize değerlendiren emekli Büyükelçi Uluç Özülker, son dönemde ABD’nin Ermenistan ile ilişkilerindeki yakınlaşmaya dikkat çekti. Özülker, uzun yıllardır 24 Nisan’da “büyük felaket” ifadesini kullanan ABD yönetiminin son dönemde “soykırım” ifadesini kullanmaya başladığını ifade ederek “Bütün bunlar ABD’nin saçma politikasının sonucudur. Soykırımın hem hukuki hem de siyasi açısından var olmadığı ispat edildi” dedi.

"BİDEN'IN BU İFADEYİ KULLANMASININ HİÇBİR KIYMETİ YOK"

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) sözde “Ermeni soykırımının varlığını reddettiğini” hatırlatan Özülker “ABD Başkanı Biden’ın bu ifadeyi kullanmasının hiçbir kıymeti yok. Bu ifadeyi kullanması ABD’nin perişan durumdaki dış politikasının bir örneğidir. Orta Doğu’da yaptıkları yetmez gibi şimdi elini Kafkaslara uzatıp oraları karıştırmak istiyor. ABD’nin bu ifadesini kale bile almamak lazım. Türkiye’nin konumu ortada. Bölgesindeki olaylara tavrı da net. Orta Doğu’da yaşanan gelişmeler ve Türkiye’nin İsrail’in Gazze saldırısına karşı verdiği tepkiler değerlendirildiğinde, ABD bu durumdan rahatsız olmuş görünüyor. Çünkü bölgede uyguladığı politikaları Türkiye desteklemiyor. Biden güven vermeyen bir insan. ABD, Türkiye’yi kaybederse Rusya ile gelişecek yakınlığın farkında. Söylenen söz elbette ki müttefikliğe de sığmıyor” diye konuştu.

"ŞİLİ'NİN KARARI YOK HÜKMÜNDE"

Dışişleri Bakanlığı, Şili Temsilciler Meclisi tarafından önceki gün kabul edilen ve 1915 olaylarını “soykırım” olarak tanıyan kararın, yok hükmünde olduğunu bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, parlamentoların tarihi yorumlama ve yargılama yetkisi bulunmadığı belirtildi. Açıklamada “Şili Temsilciler Meclisi tarafından kabul edilen ve 1915 olaylarını ‘soykırım’ olarak tanıyan karar yok hükmündedir” ifadesine yer verildi. Bu kararın, soykırım suçunun ancak yetkili bir mahkeme tarafından hükme bağlanabileceğini öngören 1948 Birleşmiş Milletler (BM) Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’ne de aykırı olduğu kaydedildi.