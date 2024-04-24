Ermeni cephesinde 'soykırım' kavgası! Erivan'ın sözde iddiaları iflas etti

Ermenistan Meclis Başkanı Andranik Koçaryan’ın “1,5 milyon Ermeni’nin soykırıma maruz kalması şüpheli” sözlerinin ardından Başbakan Paşinyan bu yıl ilk defa “soykırım” kelimesini kullanmadı. Erivan’dan gelen peş peşe açıklamalar, sözde soykırım tezinin çökmesini sağladı.

YILMAZ BİLGEN'İN HABERİ - Ermenilerin 109 yıllık soykırım yalanı bu yıl ilk defa kendi aralarında sert tartışmalara sebep oldu ve böldü. Tartışmanın fitilini Ermenistan Meclis Başkanı ve Savunma Komitesi Başkanı Andranik Koçaryan’ın sözleri ateşledi.

Azadutyun (Özgürlük) radyosuna röportaj veren Koçaryan “Elimizde 1915’te öldürülenlere dair herhangi bir liste yok. O tarihte fiziksel olarak ortadan kaldırılan kişilerin listesinin hâlâ elimizde olmaması normal mi? Neden Yahudiler Holokost trajedisinde soykırıma uğrayanların isimlerini tek tek derleyebildi de biz yapamadık?” dedi.

Koçaryan bir adım daha ileri giderek 1,5 milyon Ermeni’nin soykırıma maruz kalmasının şüpheli olduğunu belirtti ve “Her yıl anmaların merkezi durumundaki sözde soykırım müzesi Serdarabad, sözde soykırım müzesindeki fotoğraflar ve belgeler inandırıcılıktan yoksun. Bu sayı haklı olarak sorgulanıyor” dedi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da bu yılki açıklamasında soykırım ifadesini kullanmadı ve bu tavrı sebebiyle fanatik kesimler tarafından hain ilan edildi.

ARŞİVLERDEN KORKUYORLAR

Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gaffar Mehdiyev “Bu açıklamalar bir tür Ermeni devleti ve diasporasının yürüttüğü ‘Ermeni soykırımı’ iddialarının iflasıdır” yorumunda bulundu.

Mehdiyev “Türkiye’nin ısrarla savunduğu uluslararası araştırma komisyonu kurulması, tüm dönem yaşanmışlıklarının uzmanlar ve resmî belgeler ışığında ortaya çıkarılması talebi yıllardır Ermeniler tarafından engelleniyor. Çünkü bu sürecin sonunda hem kendilerinin hem de arkalarında onları kışkırtan emperyal güçlerin foyasının ortaya çıkacağını biliyorlar. Tarihte böyle bir soykırım yaşanmadığını herkes çok iyi biliyor. Hatta Ermenilerin Osmanlı Sultanı’na suikast, farklı şehirlerde yüzlerce toplu katliam sicillerinin olduğu tartışma götürmez bir gerçek. İşte bu sebeple hem kendi milletleri hem de bu yalana siyasi sebepler ve Türk düşmanlığı temelinde dahil olan ülkelerin boşa düşmesinden korkuyorlar. Birçok Ermeni tarihçi bu gerçeği itiraf etti. Şayet arşivler açılıp bu konuyu araştırmak için uluslararası bir komisyon kurulursa soykırımın faillerinin Türkler değil; Ermeniler olduğu ortaya çıkacaktır” ifadelerine yer verdi.

TÜM TEZLERİ ÇÖKTÜ

Ermenistan’da yaşanan tartışmaların Türkiye’nin elini güçlendirdiğini kaydeden Azerbaycanlı stratejist Elhan Şahinoğlu “Sahte isim ve resimlerle 109 yıldır süren soykırım iddiası çöktü. Erivan’da ciddi tartışma var. Bu nedenle sözde anmalarda sönük geçiyor. Bu yalan Ermenileri hem aldatıyor hem de tüm siyasi, diplomatik manevra alanlarını yok ediyor. Buna karşı radikal Türk düşmanları da kendileri dışında ‘soykırım istismarına dâhil olan 30 devleti de düşünmemiz lazım” diyor. Eski özel görevli Büyükelçi Edmon Marukyan bu endişelerini açıkça dile getirdi ve Ermenistan’da ‘soykırım’ tartışmalarının genişlemesi hâlinde ‘Ermeni soykırımını’ tanıyan devletleri de zor duruma düşüreceğini açıkça ifade etti.

PROF. DR. MEHDİYEV: İDDİANIN TARİHİ BİLE UYDURMA

“24 Nisan 1915’te ne oldu da soykırım başlangıcı olarak bugünü kullanıyorlar?” diye soran Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gaffar Mehdiyev, şu ifadeleri kullandı: “Bu iddianın tarihi bile uydurma. 24 Nisan’ın Sultan’a suikast dahil birçok suça iştirak sebebiyle 235 Ermeni Komitacının tutuklanması dışında hiçbir önemi yok. Üstelik bu kişilerin tamamı geri bırakıldı. Ortada hangi karar ya da eylem veya ölüm kalım meselesi var da Ermeniler 24 Nisan’ı soykırım günü ilan ediyor? Tamamen uydurma ve hezeyan bu.

Osmanlı’da iskân kararları dışında tek bir öldürme, ya da şiddeti meşrulaştıran karar çıkarsınlar biz bütün iddialarını kabul etmeye hazırız. İskân ve sürgünler konusuna gelince Osmanlı ve Selçuklu tarihi boyunca onlarca Türkmen boyu sürgüne yollandı. Zorunlu iskâna tabi tutuldu. Bunlar devletler için zaman zaman başvurulan yöntemler. Ancak hiçbir biçimde katliam ya da soykırım sonucu çıkarılamaz. O dönem İtilaf Devletleri, bize karşı kaos aparatı olarak Ermenileri seçmişti. Osmanlı istihbaratı da Ermeni, Taşnaksutyun, Ramkavar ve Hınçak gibi şiddeti destekleyen yapıların faaliyetlerini yasakladı. Böyle bir tasarruftan katliam sonucu çıkarmak akla, bilime, tarihe ve gerçeğe ihanet etmek demektir.

Ermeni komitacılar Batı’dan aldıkları görevi yerine getirmek için gizli faaliyetler yürüttü ve terör eylemleri planladı. Bu planlardan biri de 27 Nisan’da Sultan’a terör yoluyla suikast düzenlemekti. 24-25 Nisan gecesi, yani Ermenilerin planladığı terör saldırılarından üç gün önce, İstanbul polisi Ermeni partilerinin yüzlerce üyesinin evlerine baskın düzenledi. Bu operasyonlarda evlerinde silah, mühimmat ve diğer deliller bulundu ve çok sayıda isyancıdan sadece 235 şüpheli gözaltına alındı. Dün, bugün ve yarın hangi devlet olsa aynı tedbirleri uygular” dedi. Prof. Dr. Mehdiyev’e göre Ermenistan’da konuya bakış açısı en azından belirli bir kitle bazında değişmeye başladı ve ırkçı düşünceyle ileri gitmenin mümkün olmadığını anlayan Ermenistan’ın gerçekleri kabul etmekten başka seçeneği yok."

YALANI GENİŞLETME ÇABASI

Azerbaycanlı gazeteci Oktay Hacımusalı “Bir yanda Erivan 109 yıllık yalanı tartışırken diğer tarafta Fransa başta olmak üzere Batılı ülke istihbaratları soykırım yalanına Alevi-Kürt-Süryani ve Ezidileri de dahil etmeye çalışıyor. Aylardır Avrupa ve ABD’de lobi faaliyeti yürütülüyor. Sahte deliller üretilmeye çalışılıyor. Oysa Anadolu’daki Ermeni katliamlarında en fazla kurban verenler Kürtlerdi. Yine Ermenilere karşı Hamidiye Alayları halkı savundu. Aynı durum Alevi ve Ezidiler için de geçerli. Emperyal güçler aylarca bu çevreleri Ermenilerin safına çekmeye ve ‘biz de soykırım mağduruyuz’ dedirtmeye çabalıyor. Hem de tüm gerçeklik apaçık ortadayken ‘Türkleri bir 100 yıl da bu safsatalarla uğraştırırız’ diye düşünüyorlar. Türk vatandaşı Alevi, Ezidi ve Süryaniler uzun süredir bu servislerin kıskacında. Hatta yaşadıkları ülkelerdeki Türk makamlarla görüşmeleri dahi yasaklandı. Karşılığında makam, para, vatandaşlık gibi rüşvetler verilerek yalan beyanlar da bulunmaları isteniyor” bilgisini verdi.