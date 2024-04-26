İçimizdeki yalan korosu! Erivan vazgeçti onlar bıkmadı

Ermenistan Başbakanı ‘soykırım’ demeyi bıraktı, Türkiye’deki bazı kesimler yalana alet olma yarışına girdi. Tarihçi Prof. Dr. Halaçoğlu tepki gösterdi: Asıl katliama uğrayan Türkler. Bunlar kripto. Kürtlerden intikam alıyorlar.

YILMAZ BİLGEN'İN HABERİ - Sözde soykırım yalanıyla dünyayı kandırmaya çalışan Ermeniler, bir şey elde edemeyeceklerini anlayınca pes etti. Türkiye’deki bazı kesimler ise ‘soykırım açıklaması’ yarışına girdi. Ermenistan Başbakanı Nicol Paşinyan, ilk defa ‘soykırım’ ifadesini kullanmadı. Ermenistan içinde önemli isimler, soykırım iddiasının asılsız ve abartılı olduğunu tartışmaya başladı. Ermeniler bile tezlerinden vazgeçerken Türkiye’de DEM Parti, Diyarbakır Barosu, İnsan Hakları Derneği, Türkiye İşçi Partisi gibi parti ve kuruluşlarla aralarında firari FETÖ’cüler, PKK’lılar, Hasan Cemal, Hayko Bağdat ve Barış Atay’ın da bulunduğu bazı isimler sözde soykırım anmasında bulundu.

Diyarbakır Barosu “Ermeni halklarının yaşadığı hakikatin ortaya çıkması ve geçmişle yüzleşilmesi gerektiği çağrılarında bulunmaktan vazgeçmeyeceğiz. Soykırım kurbanlarını saygıyla anıyoruz” açıklamasını yaptı.

Terör örgütü PKK’nın siyasi organı DEM Parti “Büyük felaketi, bu insanlık trajedisini yüreğimizin derinliklerinde duyuyoruz” açıklamasında bulunurken “etnik kimlik ve inanç kırımı” ifadesini kullandı. Türk Silahlı Kuvvetlerine “kimyasal silah” iftirası atan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da sözde Ermeni soykırımını anma törenine katıldı.

HALAÇOĞLU: BUNLAR KRİPTO

Ermeni yalanlarını ifşa ettiği çalışmalarıyla bilinen eski Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, yalana alet olan kişilere tepki gösterdi. “Bu tavrın tarihî arka planı var. Bu isimlerin çoğunun ortak özelliği kripto Ermeni olmaları. Hem Türklerden hem de Kürtlerden intikam alıyorlar” diyen Halaçoğlu şunları söyledi: Mesele mensubiyet, hepsi bağnaz ırkçılar. Her yıl aynı teraneyi tekrar ediyorlar. İşin özünde Türk’e düşmanlık var. Diğer yandan Kürtlerden de intikam alıyorlar. Biz Ermeni çetelere 518 bin şehit verdik. Esas hesap sorması gereken biz Türkleriz. Osmanlı dört cephede savaşırken 23 noktada isyan çıkaran Ermeniler hiçbir biçimde soykırımdan söz edemez. Onlar isyan etti, Osmanlı da Sevk ve İskân Kanunu çıkardı. Hem de dünyada eşi görülmemiş bir şefkat hissi ile davrandı. Yollara fırınlar açtı, hastaneler inşa etti. Dünyada hangi devlet yaptı tarihte? Ermenilerin katledildi dediklerinin yaşadığını ve yıllar sonra öldüğünü ispat ettik. Erivan bile yalan iddiayı tartışırken içerideki hainlerin ısrarını iyi anlamak zorundayız. Ermeni asıllı Thomas Mıgırdicyan ABD Başkanı’na sunduğu raporda ‘Ermenileri Kürt aşiretler öldürdü’ dedi. PKK kesin olarak Ermeni çetelerin devamı. Kürtler arasında kamufle oldular. Yoksa bu denli intikam hırsı ile hareket edemezler. Mensubiyetlerini gizliyorlar.