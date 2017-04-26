Başbakan Binali Yıldırım, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sistemi ikinci dönem merkezi ortak sınavlarına girecek öğrencilere başarı diledi.Yıldırım, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan, bugün ve yarın yapılacak TEOG sınavlarına girecek öğrencilere başarı dileyen mesajını paylaştı.Başbakan Yıldırım mesajında, "Ülkemizin aydınlık yarınlarını inşa edecek tüm öğrencilerimize TEOG sınavlarında başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin." ifadelerini kullandı.
Başbakan Yıldırım'dan TEOG mesajı
26.04.2017 - 09:46 | Son Güncelleme: 26.04.2017 - 09:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başbakan Binali Yıldırım, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sistemi ikinci dönem merkezi ortak sınavlarına girecek öğrencilere başarı diledi.
Etiketler : Başbakan Binali Yıldırım,Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş,teog,
467883 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/467883.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER