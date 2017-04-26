Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sistemi ikinci dönem merkezi ortak sınavlarına girecek öğrencilere başarı diledi.Yıldırım, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan, bugün ve yarın yapılacak TEOG sınavlarına girecek öğrencilere başarı dileyen mesajını paylaştı.Başbakan Yıldırım mesajında, "Ülkemizin aydınlık yarınlarını inşa edecek tüm öğrencilerimize TEOG sınavlarında başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin." ifadelerini kullandı.