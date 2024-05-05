Çorum'da iki gurubun kavgası kanlı bitti!

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 5 Mayıs 2024 07:24 - Güncelleme: 5 Mayıs 2024 07:25 - Güncelleme:

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Çorum'da iki grup arasında meydana gelen silahlı ve bıçaklı kavgada ortalık savaş alanına döndü. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kavgada bir kişi hem silahla vurulup hem bıçaklandı. Olayla ilgili 6 kişi de gözaltına alındı.