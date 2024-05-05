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Çorum'da iki gurubun kavgası kanlı bitti!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Çorum&#039;da iki gurubun kavgası kanlı bitti!

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çorum'da iki grup arasında meydana gelen silahlı ve bıçaklı kavgada ortalık savaş alanına döndü. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kavgada bir kişi hem silahla vurulup hem bıçaklandı. Olayla ilgili 6 kişi de gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Küçük Sanayi Sitesi 16. Cadde üzerinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle silahlı ve bıçaklı kavga çıktı.

HEM VURULDU HEM BIÇAKLANDI

Çıkan kavgada Umut V. vücudunun çeşitli yerlerinden silahla vurularak ve bıçaklanarak yaralandı. Yaralı şahıs kendi imkanları ile gittiği Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

6 KİŞİ GÖZALTINDA

Kavganın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve çarşı mahalle bekçileri sevk edildi. İddiaya göre, kavgaya karıştığı öğrenilen 6 şahıs ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü.

Öte yandan, polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda boş kovan ele geçirildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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