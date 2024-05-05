Açık otoparkta yangın çıktı, 14 toplu taşıma aracı kül oldu!
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki bir açık otoparkta çıkan yangında, 14 toplu taşıma aracı kullanılamaz hale geldi.
Yangın Kartepe ilçesine bağlı Uzuntarla Mahallesi D100 Karayolu üzerinde bulunan Isuzu servisinin otoparkında çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler otoparktaki araçları sardı.
İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışması neticesinde yangın söndürüldü.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında 4 otobüs, 8 midibüs ve 2 minibüs kullanılamaz hale geldi.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı