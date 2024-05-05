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Açık otoparkta yangın çıktı, 14 toplu taşıma aracı kül oldu!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Açık otoparkta yangın çıktı, 14 toplu taşıma aracı kül oldu!

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki bir açık otoparkta çıkan yangında, 14 toplu taşıma aracı kullanılamaz hale geldi.

Yangın Kartepe ilçesine bağlı Uzuntarla Mahallesi D100 Karayolu üzerinde bulunan Isuzu servisinin otoparkında çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler otoparktaki araçları sardı.

Açık otoparkta yangın çıktı, 14 toplu taşıma aracı kül oldu! - 1. Resim

İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Açık otoparkta yangın çıktı, 14 toplu taşıma aracı kül oldu! - 2. Resim

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışması neticesinde yangın söndürüldü.

Açık otoparkta yangın çıktı, 14 toplu taşıma aracı kül oldu! - 3. Resim

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında 4 otobüs, 8 midibüs ve 2 minibüs kullanılamaz hale geldi.

Açık otoparkta yangın çıktı, 14 toplu taşıma aracı kül oldu! - 4. Resim

Açık otoparkta yangın çıktı, 14 toplu taşıma aracı kül oldu! - 5. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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